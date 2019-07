Jorma Kinnunen itki Ylen studiossa poikansa MM-kultaheiton jälkeen – Juha Väätäinen paljastaa, mitä tv-kamerat eivät näyttäneet

Yleisurheilu

Jorma Kinnunen itki Ylen studiossa poikansa MM-kultaheiton jälkeen – Juha Väätäinen paljastaa, mitä tv-kamerat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylen lähetyksestä voi katsoa tallenteita Elävästä arkistosta tämän linkin takaa https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/08/10/suomelle-mm-tupla-keihaassa-1991 .