Tiia Hautala sykähdytti MM-areenalla 20 vuotta sitten – yksi virhearvio harmittaa yhä loistosuoritukseen yltänyttä ottelijaa

urheilupuistoon Tampereella astelee määrätietoisin askelein urheilullinen nainen. Myös katseessa on terävyyttä.Tämä on entisen seitsenottelijan Tiia Hautalan https://www.is.fi/haku/?query=tiia+hautalan , 47, maailmaa. Hän vastaa nykyisin muun muassa pesäpallojoukkue Manse PP:n fysiikkavalmennuksesta.Lisäksi Hautala työskentelee Varalan Urheiluopistossa valmentajana ja yläkoululeirivastaavana.Hautala on yhä rautaisessa kunnossa, mutta hänen aktiiviuransa tähtihetkestä tulee kuluneeksi jo 20 vuotta. Hautala otteli viidenneksi Sevillan MM-kisoissa 1999. Samassa kisassa syntyivät hänen ennätyspisteensä 6 369.Hautalan ennätys noteerattiin jonkin aikaa myös Suomen ennätykseksi, ainakin epäviralliseksi sellaiseksi.välineistä, sillä seitsenottelun tilastot olivat jonkin aikaa tarkastelun alla keihäsmallien tilastokelpoisuuden takia. Satu Ruotsalainen https://www.is.fi/haku/?query=satu+ruotsalainen oli heittänyt Suomen ennätyssarjassaan vanhalla keihäsmallilla, jonka tilastokelpoisuus oli sittemmin Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n puntaroinnissa.Lopulta kävi niin, että Ruotsalaisen, nykyisen Paurin ennätyspisteet 6 404 vuoden 1991 Tokion MM-kisoista jäivät voimaan.Hautala myöntää rehdisti ja suoraan, että ennätys kuuluu Paurille. Sen sijaan Hautalaa harmittaa se, ettei hän pystynyt omilla suorituksillaan rikkomaan Paurin ennätystä.– Ennätys ei ole minulla siitä yksinkertaisesta syystä, että en tehnyt urallani parempaa tulosta kuin Satu, Hautala toteaa ja katsoo suoraan silmiin.– Ja ei se keihäsmalli noilla naisten seitsenottelun 50 metrin kahta puolta olevilla kaarilla niin ratkaiseva juttu ole. Ennätys on ihan oikein, ja se kuuluu Sadulle, hän lisää.etenkin Sevillan-ottelun viimeistä lajia eli 800 metrin juoksua. Vauhdinjako kismittää.– Olisi pitänyt juosta ”kasi” pari sekuntia kovempaa, niin ei tarvitsisi nyt pohtia tätä ennätysasiaa, Hautala naurahtaa.

