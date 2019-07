Yleisurheilu

Maria Huntington kohenteli jälleen ennätystään – löylytti nyt pituushypyn erikoisnaisia Tampereella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huntington näyttää korttinsa Gävlessä

Koilahti lähtee fiilistellen EM-kisoihin

Pituuskisan kärki