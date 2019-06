Yleisurheilu

Antti Ruuskanen heitti Saarijärvellä 83,37: ”Tästä tulee hyvä keihäskesä”

Antti Ruuskanen jatkaa pitkien heittojen jahtaamista kilpailu per viikko –tahdilla. ”Odotin jo täällä pidempää”, hän sanoi Saarijärvellä.

Antti Ruuskanen https://www.is.fi/haku/?query=antti+ruuskanen voitti Saarijärven juhannuskisojen keihäskilpailun kohtuullisella tuloksella 83,37. Avauskisassaan Raaseporissa hän oli heittänyt 85,15.– Odotin jopa pidempää heittoa, mutta tekniikka ei ollut niin hyvin kasassa kuin Raaseporissa. Nyt heitin kovemmalla vauhdilla, ja silloin tulee helpommin virheitä, jutteli tyytyväinen voittaja.– Mutta totta kai kun avaus oli 85 ja nyt oli olosuhteet kunnossa, niin parempaakin olisi voinut tulla.Ruuskasen kauden avaus siirtyi, kun reiden lähentäjässä oli pieni repeämä. Nyt jalka oli täysin kunnossa.– Kaikki on kunnossa, ei tässä ole mitään hätää. Vähän kun vielä saadaan tasaisuutta heittoihin.

Olisiko tehnyt mieli vastata Oliver Helanderille, joka heitti lauantaina 86,93 Kuortaneella?





– No, ne mitat tulevat jos ovat tullakseen. Hienoahan se oli nähdä, että Oliver https://www.is.fi/haku/?query=oliver (Helander) onnistui ja suomalaiset ovat heittäneet muutenkin hyvin. Tästä tulee hyvä keihäskesä, antaa penkkiurheilijoillekin toivoa.Ruuskanen aikoo jatkaa tulosjahtiaan kilpailu per viikko –tahdilla.– Seuraavaksi heitän viikon päästä Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla. Sitten katsotaan siitä eteenpäin.

Olisivatko Magnus Kirt ja kumppanit sytyttäneet Kuortaneella toisella tavalla?