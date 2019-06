Huipulle palannut Antti Ruuskanen vihjaisi vaikeista hetkistä: ”Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lyödä jarrut päälle”

Yleisurheilu

Huipulle palannut Antti Ruuskanen vihjaisi vaikeista hetkistä: ”Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lyödä jarru

Antti Ruuskasen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heinäkuussa





Päivä





Jos

Ennen