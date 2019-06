Yleisurheilu

Jorma Kinnusen maailmanennätysheitosta 50 vuotta – lataus purkautui vuolaisiin kyyneliin Tampereella

Puhui ennätyksestä etukäteen





Kisan keskeyttäminen harmitti





Ennätys Nevalan keihäällä





Kinnusen ME kesti kolme vuotta