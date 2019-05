Yleisurheilun uusi joukkuekisa ratkaistaan Gundersen-menetelmällä ilman suomalaisia – ”Emme olisi saaneet parhaita urheilijoita mukaan”

Yleisurheilu

Yleisurheilun uusi joukkuekisa ratkaistaan Gundersen-menetelmällä ilman suomalaisia – ”Emme olisi saaneet parh

Hupilajeista luovuttiin

Oheisessa twiitissä esitellään Minskin testikilpailussa käytettyä välineistöä.

Kuortaneen kisat samaan aikaan

Minskin olympiastadionilla kokeiltiin tiistaina uutta kilpailumuotoa https://www.european-athletics.org/news/article=time-staggered-starts-makes-athletics-debut-dna-test-event/index.html , joka kantaa nimeä DNA (lyhenne sanoista dynamic new athletics eli uusi dynaaminen yleisurheilu). Kyse on uudesta kilpailumuodosta, jolla Euroopan yleisurheiluliitto (EA) yrittää piristää konservatiiviseksi koettua lajia.Rata- ja kenttäurheilu on edelleen suosittua tv-katsojien keskuudessa useissa maissa, mutta valtaosa seuraajista on varsin iäkästä porukkaa nuorison seuratessa mieluummin joukkuepelejä.Uudistuksellaan EA yrittää nostaa yleisurheilun profiilia ja saada aikaan tapahtuman, jonka kesto jää alle kahden tunnin. DNA:n formaatissa maat kilpailevat toisiaan vastaan sekajoukkuein (kahdeksan naista ja seitsemän miestä). Kilpailu sisältää yhdeksän lajia (naisilla pituus, 100 m, keihäs ja 100 m aidat sekä miehillä 100m, 110 m aidat ja korkeus – lisäksi 4x400 m sekaviesti ja toinen viestikisa).Vielä puoli vuotta sitten EA suunnitteli, että lajikavalkadiin kuuluisi autonrenkaan vetoa, kuulanheittoa ja muita epäkonventionaalisia kisailuja.– Talven aikana Euroopan liitossa päädyttiin siihen, että nämä jäävät pois ja kisaan sisältyy vain perinteisiä yleisurheilulajeja, Suomen urheiluliiton kilpailupäällikkö Mika Muukka https://www.is.fi/haku/?query=mika+muukka kertoo.Yksi poikkeus lajiohjelmaan kuitenkin sisältyy, ja se on päätöslaji, jolle on annettu vetävä nimi The Hunt (takaa-ajo). Kyseessä on eräänlainen käänteinen ruotsalaisviesti, sillä Huntissa sekajoukkueet juoksevat seuraavat osuudet: 800 m, 600 m, 400 m ja 200 m.Kahdeksasta ensimmäisestä lajista kerätään pisteitä, ja viimeiseen lajiin lähdetään niiden mukaisessa järjestyksessä. Yksi piste vastaa 0,3 sekuntia. Lähtö tapahtuu samantyyppisten porttien tapaa kuin hiihdon takaa-ajokilpailussa.Tiistaina vahvistettiin myös maat, jotka ovat mukana Minskin neitsytkilpailussa 24.–29. kesäkuuta. Maita on kaikkiaan 24, mutta joukosta puuttuu Suomi.

Miksi sinivalkoiset yleisurheilijat eivät ole mukana?

Tokion ranking-pisteitä jaossa