Yleisurheilu

16-vuotiaan yleisurheilusensaation tulokset hämmästyttävät – ”Lahjakkuus on toisesta maailmasta”

https://www.instagram.com/p/BqCca27BOO8/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/Bk4xMISHvEA/

”Tunnen itseni australialaiseksi”

https://www.instagram.com/p/BUZLCYFgfmD/