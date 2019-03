Yleisurheilu

Tokion olympiakisojen tulosrajat historiallisen kovat: keihäässä 85 metriä! Tero Pitkämäki peukuttaa

Manipulointi entistä vaikeampaa





Miehet Laji Naiset 10,05 100 m 11,15 20,24 200 m 22,80 44,90 400 m 51,35 1.45,20 800 m 1.59,50 3.35,00 1500 m 4.04,20 13.13,50 5000 m 15.10,00 27.28,00 10 000 m 31.25,00 13,32 110 m / 100 m aidat 12,84 48,90 400 m aidat 55,40 8.22,00 3000 m esteet 9.30,00 2,33 Korkeus 1,96 5,80 Seiväs 4,70 8,22 Pituus 6,82 17,14 Kolmiloikka 14,32 21,10 Kuula 18,50 66,00 Kiekko 63,50 77,50 Moukari 72,50 85,00 Keihäs 64,00 8350 10-ottelu / 7-ottelu 6420 1.21.00 20 km kävely 1.31.00 3.50.00 50 km kävely 2.11.30 Maraton 2.29.30