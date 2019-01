Kisa-asussa voi mainostaa Qatarin MM-kisoissa – näin asiaan suhtautuu suomalainen urheilupomo ja suursponsorin nokkamies

Yleisurheilu

Kisa-asussa voi mainostaa Qatarin MM-kisoissa – näin asiaan suhtautuu suomalainen urheilupomo ja suursponsorin

Yleisurheilun arvokisoissa urheilijoiden kilpailuasu on pidetty varsin siistinä mainoksista. Toisin kuin monissa muissa lajeissa, rata- ja kenttäurheilijoiden paita ei ole ollut tilkkutäkki.Täysin ”puhdas” yleisurheilijoiden vaatekerta ei sentään ole, sillä asua koristaa yleensä varustevalmistajan logo. Euroopan yleisurheiluliiton (EA) alaisissa tapahtumissa urheilijoiden asussa on voinut olla toinenkin mainos.– Ajoin säännön voimaan, kun tulin EA:n hallitukseen 2010-luvun alussa, Antti Pihlakoski https://www.is.fi/haku/?query=antti+pihlakoski paljastaa.Elokuussa 2015 Pihlakoski valittiin Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) hallitukseen, ja hän ryhtyi ensitöikseen ajamaan vapaata mainontaa myös MM-kilpailuihin.– Hanke on ollut vireillä pitkään ja kohdannut vastustusta, mutta joulukuun alussa se vihdoin hyväksyttiin, Pihlakoski kertoo.Hänen mukaansa säännön yksityiskohtia työstetään parhaillaan, mutta hallitus päätti suuret linjat.– Mainosten suhteen kriteerit ovat tiukemmat kuin Euroopan liitolla.IAAF ei halua yhden firman kaappaavan kaikkea näkyvyyttä.– Sama yritys voi näkyä korkeintaan neljän eri maan paidassa, Pihlakoski sanoo.Sääntömuutoksen takana on talous. Jalkapallo on vienyt yleisurheilulta tukijoita monessa maassa, joten lajin on reagoitava tilanteeseen.– Mainossäännön vapauttamisella toivotaan liittojen saavan lisää tuloja.Seuraavat aikuisten MM-kilpailut järjestetään syys-lokakuussa 2019 Qatarin Dohassa. Suomen urheiluliiton toimitusjohtajan Harri Aallon https://www.is.fi/haku/?query=harri+aallon mukaan SUL ei ole vielä ehtinyt käydä neuvotteluja mahdollisten mainostajien kanssa.– Tämä antaa mahdollisuuden uusiin avauksiin tai nykyisille tukijoillemme lisänäkyvyyteen, Aalto sanoo.SUL:n toiveena on löytää mainostaja, joka on valmis pulittamaan näkyvyydestä merkittävän summan. Yleisurheilun MM-kisojen televisiointioikeudet ovat Ylellä, ja niitä seuraa yleensä miljoona yleisö.– Tavoitteena on, että saamme mainoksen avulla lisäresurssin, Aalto sanoo.Berliinin EM-kisoissa suomalaisurheilijoiden asut olivat eri vuosikertaa, koska SUL:lla oli vaikeuksia varustesopimuksen kanssa. Monen muun maan urheilijoilla oli paidassaan mainos, mutta suomalaisilla siniristilippu.OP-ryhmä toimii 80 urheilujärjestön yhteistyökumppanina ja näkyy esimerkiksi Suomen jääkiekkomaajoukkueen ja salibandymaajoukkueen pelipaidassa. SUL:n kanssa OP-ryhmään kuuluva OP Vakuutus teki syksyllä merkittävän yhteistyösopimuksen, johon liittyvät vakuutus- ja lisenssiasiat.Sopimuksen ansiosta Osuuspankki on saanut näkyvyyttä yleisurheilun saralla.

Vastuullisuuspolitiikka tärkeää

– En ole kuullutkaan tällaisesta sääntömuutoksesta, Ritakallio vastaa.Hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien myös Suomen olympiakomitean puheenjohtajana, joten urheilun ja liike-elämän yhteistyökuviot ovat tuttuja. OP-ryhmässä on tehty linjaus urheilun sponsoroinnin suhteen.– Näkyminen arvokisoissa ei ole meille itseisarvo, vaan tärkeämpää on laajempi yhteistyö ja kokonaisnäkyminen mediassa, Ritakallio sanoo.Tulevana kesänä kisat käydään Qatarissa, jossa miesten jalkapallomaajoukkue oli tällä viikolla harjoitus- ja pelileirillä. Huuhkajien lento Dohaan sai runsaasti kritiikkiä mediassa ja myös urheilun sisältä.

Haluaako OP-ryhmä näkyä Qatarissa, jonka ihmisoikeustilanne on heikko ja jossa siirtotyöläisten asemaa kuvataan ”nykyaikaiseksi orjuudeksi”?

– Meillä on selvä vastuullisuuspolitiikka, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin Lähtökohta on se, että kansainvälisiä sopimuksia täytyy noudattaa. Ritakallio sanoo.Hänen mukaansa mahdollista mainospaikkaa pohdittaessa täytyisi ottaa huomioon vallitseva tilanne.– Mutta lähtökohtaisesti suhtaudumme hyvin kielteisesti tällaisiin asioihin.