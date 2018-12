Yleisurheilu

WhatsApp-viesti sai Tero Pitkämäen luottomiehen hymyilemään: ”Ensimmäinen tuntemukseni oli...”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmentaja: WhatsApp-viesti oli helpotus