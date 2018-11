Kommentti: Härski tilanne jää täysin varjoon yleisurheilun jättiuudistuksessa – ”Asia, jota kukaan ei uskalla sanoa ääneen”

Yleisurheilu

Kommentti: Härski tilanne jää täysin varjoon yleisurheilun jättiuudistuksessa – ”Asia, jota kukaan ei uskalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ota kantaa ja osallistu äänestykseen artikkelin lopussa: Onko yleisurheilun rankinguudistus mielestäsi askel oikeaan suuntaan?