Toimittaja kysyi venäläiseltä urheilijalta kommentteja Venäjän ja Ukrainan tapahtumista – vastaukset hämmästyttävät maailmalla

Vjatsheslav Barkov muistettaneen Salpausselän kisoista vääristä syistä.

Vjatsheslav Barkov ei ole tunnetuin nimi yhdistetyssä, mutta puheenaiheeksi hän nousi viikonloppuna Lahdessa. Syy vain ei ollut urheilussa.

Norjan NRK kysyi Barkovilta yhdistetyn kilpailun jälkeen hänen ajatuksistaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Barkovin reaktio lähti leviämään nopeasti ympäri maailman.

– Miltä tuntuu kilpailla kun ottaa huomioon kaiken, mitä maailmassa tapahtuu? NRK:n toimittaja kysyi Barkovilta Lahdessa.

– Mitä tapahtuu? Barkov ihmetteli.

– Sota?

– Missä?

– Ukrainassa?

– Jaa niin Ukrainassa. Siellä on käynnissä pelastusoperaatio. Siellä pelastetaan ihmishenkiä.

– Voitko selittää tarkemmin?

– Tiedäthän, että Itä-Ukrainassa on ihmisiä, jotka ovat kovien paineiden alla, ja jonkun on pakko... tämä ei ole meidän aluettamme. Me olemme urheilijoita ja kilpailemme sekä esiinnymme yleisölle.

Barkov päätti haastattelun sanomalla, ettei urheilua ja politiikkaa tule sekoittaa keskenään.

Norjan kilpaveljet hämmentyivät ja järkyttyivät Barkovin kommenteista. Lajin ykkösmies Jarl Magnus Riiber kertoi hämmentyneensä puheista.

– Hän näytti todella kummastuneelta. He (venäläiset) vaikuttavat olevan täysin tiedottomia aiheesta. Olen lukenut, että Venäjällä on paljon propagandaa, ja ihmiset saavat vain rajatusti tietoa. He eivät välttämättä näe paljoa muuta kuin venäläistä mediaa. Aihe voi olla heille vaikea käsittää, Riiber sanoi NRK:lle.

Olympiahopeamitalisti Jens Luraas Oftebro piti harmillisena, että venäläisten käsitys todellisuudesta on niin toisenlainen.

– Olen hieman järkyttynyt koko aiheesta. Että jollain voi olla tuollainen mielipide on hyvin yllättävää. Ehkä kannattaisi mennä lehdistöalueen läpi antamatta mitään kommentteja tuollaisten juttujen sijaan.

Puolalainen Superexpress luonnehti Barkovin lausuntoja ”epämiellyttäviksi ja skandaalimaisiksi”.

– Tämä on muistutus siitä, miksi maailma haluaa venäläiset urheilijat pois kaikista kilpailuista.