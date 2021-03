Ilkka Herolan ja Petter Kukkosen suhde on täysin ainutlaatuinen – ja monelle se olisi mahdoton: ”En usko, että vastaavaa enää tulee”

Ilkka Herola antoi ensimmäisen, kriittisen arvionsa Petter Kukkosesta jo 9-vuotiaana.

Ilkka Herolan, 25, pitää hetki miettiä, milloin hän on ensimmäisen kerran törmännyt yhdistetyn päävalmentajaksi jo 2012 tulleen Petter Kukkoseen.

Kukkonen muistaa tapauksen heti.

– Vedin Vuokatissa kesällä 2004 lasten mäkikarnevaalit. Ilkka oli 9-vuotias ja veljensä Matin kanssa paikalla.

Leirin jälkeen Kukkonen pyysi osallistujilta arviot karnevaalijärjestelyistään.

– Ilkka kirjoitti, että mäkihyppypuoli oli hyvin hoidettu, mutta ”seikkailurata oli aivan paska”.

– Päästiin heti asian ytimeen, huippu-urheilussa ei olla silittämässä päävalmentajaa myötäkarvaan, Herola nauraa.

Totuus on kuitenkin se, että näiden urheilulajinsa merkkihenkilöiden välille on vuosien varrella kehittynyt melko ainutlaatuinen ystävyyssuhde.

Kaksikon läheinen suhde kävi hyvin selväksi, kun Herola taisteli MM-hopean viime perjantaina sensaatiomaisen hiihtonsa päätteeksi. Kukkosen tuuletus maalialueella purki yhdistetyn 14 vuodeksi venyneen mitalittoman putken.

Kumpikin tiedostaa, että ystävyyssuhde päävalmentajan ja joukkueen urheilijan välillä voi olla monimutkainen ja hankala asia joukkueen kemiassa ja käytännön töissä.

Monelle valmentajalle ja urheilijalle se olisi jopa mahdoton ajatus.

– Ymmärrän hyvin, jos joku sitä oudoksuu. Mutta ”Ilun” ja meikäläisen suhde on ensinnäkin erittäin pitkä ja se on yhtä lailla perustunut inhimilliseen kasvutarinaan kuin tähän huippu-urheiluun. Aivan ainutlaatuinen urheilija–valmentaja-suhde urallani enkä usko, että ihan vastaavaa enää tulee, Kukkonen sanoo.

Ilkka Herolan (vas.) ja yhdistetyn päävalmentajan Petter Kukkosen pitkä yhteinen taival sai kruunun, kun Herola taisteli MM-hopeaa Oberstdorfissa 27. helmikuuta.­

Kun Kukkonen tuli päävalmentajaksi 2012, hän nosti maailman parhaisiin junioreihin kuuluneen Herolan heti A-maajoukkueeseen. Toimintabudjetti oli noin 75 prosenttia pienempi kuin nyt, mikä pakotti Kukkosen koulimaan nuorukaisistaan omatoimisia ja nöyriä.

Resurssipula kuitenkin myös lähensi Kukkosta ja urheilijoita.

– Käännän asian niin päin, että miksi ihmeessä urheilija ja valmentaja eivät voisi olla ystäviä, jos se on aitoa? Jos laitetaan väliin joku tietoinen rajamuuri, niin sehän olisi keinotekoista. Ja keinotekoisuus on aina urheilussa huono asia, Herola sanoo.

Oberstdorfin kova suomalaismenestyjä muistuttaa kuitenkin myös toisesta realiteetista. Kukkonen laatii hänelle nykyään hiihtoharjoitusohjelmat.

– Hän teettää minulla harjoituskaudella hyvin paljon epämiellyttäviäkin harjoituksia. Ystävyyssuhde ei paljon sauvarinteessä paina.

Eero Hirvosta Kukkonen valmentaa henkilökohtaisesti ja on tämänkin kanssa läheinen.

– Eero ottaa kuitenkin persoonana hieman enemmän etäisyyttä kuin Ilu. Näitä piirteitä täytyy kunnioittaa.

Herola ja Kukkonen eivät muista lähes yhdeksän vuoden ajalta ainuttakaan heidän välillään kriisiytynyttä tilannetta. Kovaa ja suoraan on puhuttu, mutta kummankin ammatillinen itsetunto on kestänyt sen hyvin.

Herola myöntää, että yksi päävalmentajan piirre ärsyttää urheilijoita, yleensä muutaman kerran kaudessa. Kukkonen on temperamenttinen ja harvinaisella tavalla raastavan rehellinen ihminen, joka ei arkaile puhkoa julkisuudessa lajinsa mätäpaiseita. Itseään hän on ollut erottamassakin mediassa useita kertoja.

MM-kisojen aikana hän on yhdistetyn lajijohtajan Lasse Ottesenin suunnattomaksi närkästykseksi purnannut, etteivät lajin hiihtoratojen mitat vastaa sinne päinkään sitä, mitä urheilijoille on kerrottu.

Herolan kuppi täyttyi jossain määrin marras-joulukuun taitteessa. Kukkonen myönsi Kuusamon maailmancupin jälkeen, että myös suomalaiset ovat joutuneet huijaamaan Kansainvälisen hiihtoliiton korruptoitunutta mäkipukumittausta saadakseen edes jossain määrin samat tuloksenteon edellytykset kuin muutkin.

Herola myöntää, ettei pitänyt juuri tässä kohdassa Kukkosen avomielisyydestä.

– Arvostan tosi paljon ”Peden” rehellisyyttä. Mutta joukkueen sisälläkin on puhuttu, että temperamentti on hänelle sellainen kehityskohde. Eli pitäisi vielä tarkemmin harkita, missä kohtaa painaa kaasua ja missä jarrua.

Kuusamon jälkeisen avautumisenkin Herola olisi voinut ostaa, jos:

– Joskus voisi vähän meiltäkin etukäteen kysellä, jos on menossa julkisuuteen. Voitaisiin yhdessä pohtia, millä kulmalla sinne kannattaa mennä.

– Mutta samaan aikaan vastustan vahvasti sellaista ajattelua, että urheilussa ja elämässä ollaan vain virheitä välttelemässä. Virheet ja rosoisuus jos mitkä kuuluvat huippu-urheiluun. Ne ovat urheilijan kehittymisen edellytys.

Herola juhli MM-hopeaa sensaatiomaisen hiihdon jälkeen yhdistetyn normaalimäen kilpailussa 27. helmikuuta Oberstdorfissa.­

Vaikka Kukkosen ja Herolan välille ei ole muodostunut henkilökohtaista kriisiä, päävalmentaja auttoi 2018–2020 urheilijaa tämän vaikeassa kriisissä.

– Hän oli alkanut hahmottaa koko identiteettiään ihan liikaa urheilijaminän kautta. Ja kun ei kulje, yhtälö on myrkyllinen. Siitä alettiin tietoisesti työstää Ilua ammattiavulla irti.

Mentaalipuolesta vastasi alan ammattilainen Terhi Lehtoviita.

– En ole ikinä kysellyt, mitä siellä tapaamisissa on tehty tai puhuttu. Vaikka välillämme on sadan prosentin luottamus, on vain asioita, jotka eivät minulle kuulu, Kukkonen sanoo.

Muutos on prosessin jälkeen Kukkosen mukaan silmiinpistävä.

– Ilu osaa nykyään loistavasti päästää urheilusta oikeassa saumassa irti. Hän harrastaa musiikkia, opiskelee ja käy metsällä. Tyttöystävä on hieno ihminen. Perusta on huikeassa iskussa nyt.

Ilkka Herola palautti Suomen mitalikantaan yhdistetyssä Oberstdorfin MM-hiihdoissa 14 vuoden tauon jälkeen.­

Pohjoismaisissa talvilajeissakin on hyvin poikkeuksellista, että 2012 A-maajoukkueeseen tullut ja arvokisamitalistiksi kehittynyt urheilija on koko edustusuransa puurtanut vain yhden päävalmentajan alaisuudessa.

– Niitä olisi voinut olla useampiakin, sillä kyseenalaistin oman jatkoni urheilijoiden edessä erittäin vahvasti sekä Sotshin olympiakisojen epäonnistumisen että kauden 2018–19 jälkeen, Kukkonen sanoo.

Herola arvelee, että hän ehtii urheilla maailmancupissa ja arvokisoissa vielä vuosia ainakin yhden muunkin päävalmentajan kuin Kukkosen joukkueessa:

– En tätä nyt mihinkään kiveen hakkaa, mutta sanotaan, että lievästi yllättäisi, jos Pede vielä Pekingin olympiakauden (2021–22) jälkeen jatkaisi.

Tuolloin päättyy myös Kukkosen tämänhetkinen työsopimus Hiihtoliiton kanssa.