MM-laduilla piilee yllättävä ongelma – Petter Kukkonen latasi Ylellä suorat sanat hiihtopomojen käytöksestä: ”En voi ymmärtää tällaista ollenkaan”

Yhdistetyn kilpailuissa hiihdetään liian lyhyttä reittiä, mutta se ei hiihtopomoja kiinnosta.

Suomen yhdistetyn miehet sijoittuivat Oberstdorfin joukkuekilpailussa sunnuntaina viidenneksi. Kultaa voitti Norja, hopeaa Saksa ja pronssia Itävalta.

Kilpailun jälkeen Ylen haastattelussa yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen piti joukkueensa suoritusta onnistuneena, vaikka mitali jäikin kauaksi.

Ero lajin kärkimaihin on joukkueen tasolla tällä hetkellä vielä selvä. Mielissään hän oli siitä, että mäkihyppypuoli sujui toiveiden mukaisesti eli aiempaa paremmin.

Kukkosta ja muuta joukkuetta sen sijaan kismitti hiihtoreitti, joka heidän mukaansa on liian lyhyt.

Kukkosen GPS-mittauksen mukaan 2,5 kilometrin mittaiseksi kerrottu reitti on oikeasti 250 metriä sitä lyhyempi. Kokonaisuudessaan esimerkiksi yhdistetyn kilpailun mitaksi tuli siis reilusti vähemmän kuin pitäisi.

Kukkonen kertoi, että hän yritti puhua asiasta Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin väelle, mutta sai kylmän vastaanoton.

– Eilen yritin, ja asiasta keskustellaan. Laitoin Fisin suuntaan viestin ketjuun, jossa ovat kaikki joukkueet ja ilmoitin asiasta. Useat joukkueet ovat tukeneet meitä tässä asiassa, olemme mitanneet GPS:llä, Kukkonen kertoi Ylellä.

Päävalmentaja alleviivasi, että Suomen esitys ei olisi sunnuntaina paremmaksi muuttunut pidemmällä reitillä, mutta hän haluaisi sääntöjen mukaisen kilpailun.

Torstaina yhdistetyn kilpailussa siis käytännössä hiihdetään yhdeksän kilometrin kilpailu – ei kymmenen. Hiihto-osuus on yhdistetyssä Suomen menijöiden vahvuus. Lyhyempi reitti voi olla haitaksi, vaikka päävalmentaja ei suoraan tätä niillä sanoilla sitä sanonutkaan.

– Torstaina Herolan Ilkka hyppää mitalikamppailussa, miksei Eero Hirvonen tai muutkin. Mieluummin niin, että hiihdettäisiin sääntöjen mukaisesti täyttä matkaa. Ei ole mitään syytä, miksi reittiä pitäisi lyhentää. Luntahan täällä riittää.

Kukkosen mukaan Fisin väeltä tuli suora punainen valo hänen toiveelleen saada sääntömääräinen reitti. Järjestäjien mukaan lenkki on oikean mittainen ”ja piste”.

– Se on tätä Fisin toimintatapaa ja kulttuuria, mitä he edustavat. Sillä tavalla Fis näitä asioita on hoitanut, etten valitettavasti paljoa toivoa siihen pistä (että reittiä korjattaisiin). Oudolla tavalla hoidetaan urheilun tasapuolisuutta. En voi henkilökohtaisesti ymmärtää ollenkaan.