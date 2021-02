Ilkka Herola on Suomen isoimpia mitalitoivoja MM-kisoissa – valmistautui katsomalla katkeraa videota: ”Toivottavasti käy eri tavalla”

Ilkka Herola ei keksinyt perjantaina mitään valittamista.

Oberstdorfin edellisten MM-kisojen myönteisimpiin suomalaisyllättäjiin kuului 2005 Antti Kuisma, joka sijoittui yhdistetyn normaalimäen kilpailussa viidenneksi.

Hienossa sijoituksessa oli kuitenkin katkera sivumaku, sillä pronssimitali karkasi hiihtostadionin loppukahinoissa Itävallan Felix Gottwaldin matkassa vain 0,8 sekunnin päähän ja kamppailussa 4. sijasta norjalainen Magnus Moan katsottiin aavistuksen kiireisemmäksi kuin Kuisma.

Perjantaina osin samalla hiihtoradalla ja samassa normaalimäessä tähyää mitalille Antti Kuisman valmennettava Ilkka Herola, Suomen MM-joukkueen suurimpia mitalikandidaatteja.

– Katselin jokin aika sitten netistä tarkasti sen Antin kilpailun. Osin ratoja on muutettu, mutta viimeiseen nousuun mennään osin samaa latuprofiilia. Mutta nyt sen viimeisen nousun jälkeen toivottavasti käy eri tavalla kuin 2005. Sanotaan, että pojasta polvi paranee, hyväntuulinen Herola sanoi puhelimitse torstaina.

Tällä kaudella kolmesti maailmancupin henkilökohtaisessa kilpailussa kolmen parhaan joukkoon sijoittuneen Herolan kovimpana valttikorttina on pidetty Oberstdorfissa nimenomaan normaalimäen kilpailua. Normaalimäki on edelleen melko yleinen yhdistetyn kilpailutoiminnassa, mutta erikoismäkihypyssä se on jäänyt lähinnä arvokisakummajaiseksi.

– En itse näe sitä lähtökohtaa ihan niin, Herola totesi.

Metrin pistearvo on hiihtoajan laskemisessa normaalimäessä suurempi kuin suurmäessä. Silti pienen mäen oletetaan jättävän runsaasti porukkaa kasaan, mitä vastaan loistavassa hiihtokunnossa olevalla Herolalla ei olisi mitään.

– Jos se ajattelumalli nimittäin perustuu siihen, että kestää hypätä yhtään huonosti, ollaan kyllä aivan kuutamolla. Pienetkin erot voivat olla normaalimäessä hyvin ratkaisevia.

Mitalikahvitko siellä siintävät, Ilkka Herola?­

Herola myönsi, että saapui Saksaan huipputunnelmissa.

– Ei ole paljon valittamista, kun tunne on se, että olen aivan huippukunnossa. Ei tässä oikeastaan viime viikkoina olisi voinut tehdä muuta kuin pilata sen kunnon, jos oikein erikseen olisi yrittänyt, hän naurahti.