Suomalaisen Essin tytär kilpailee USA:n väreissä uutuuslajissa – haluaa edustaa Suomea olympialaisissa

Annika Malacinski pelkäsi julmetusti mäkitornissa. Amerikansuomalainen haluaa edustaa äitinsä kotimaata uutuuslajissa.

Annika Malacinski ei muista mitään ensimmäisistä olympiakisoistaan, eikä ihme. Hän täytti tuolloin avajaisten aikaan vasta yhdeksän kuukautta.

– Äitini oli Salt Lake Cityn kisoissa 2002 USA:n yhdistetyn joukkueen hieroja. Olin kisoissa äidin mukana, ja minusta tuli joukkueen virallinen maskotti, kotoaan Coloradosta tavoitettu Malacinski, 19, nauraa.

24 vuotta Salt Lake Cityn kisojen jälkeen Malacinski ei aio olla enää olympiamaskotti, vaan haluaa olla muiden naisten mukana tekemässä historiaa, kun naisten yhdistetty erittäin todennäköisesti on Cortinan kisoissa 2026 ensimmäistä kertaa olympialaji.

Ja vaikka hän on tähän mennessä edustanut lajissa syntymämaataan USA:ta, jatkossa ajatuksena on hankkia Suomen edustusoikeus, jonka muodolliset ehdot täyttyvät hänen tapauksessaan täydellisesti.

Malacinskin äiti Essi Kenttälä matkusti aikanaan turistina Coloradon talviurheilumekkaan Steamboat Springsiin ja osui siellä philadelphialaisen, alppihiihto- ja vuorivaelluskärpäsen rajusti puraiseman Steve Malacinskin laskettelutunneille.

– Tapaaminen johti seurusteluun, avioliittoon ja perheen perustamiseen. Olin ensimmäisen kerran rinteessä ja murtomaasuksilla kaksivuotiaana, Annika Malacinski kertoo täydellisellä suomella, josta erottaa helposti rovaniemeläistä murretta.

Annika Malacinski harrasti 2–16-vuotiaana intensiivisesti telinevoimistelua, mistä on ollut mäkihypyn opettelussa suuri apu.­

Vaikka Essi Kenttälä asettui USA:han, suhde vanhaan kotimaahan on pysynyt erittäin tiiviinä. Perhe on viettänyt paljon aikaa Rovaniemellä, jossa Annika Malacinskille räätälöitiin jopa omintakeinen kouluratkaisu.

– Kävin vuosikausia syyslukukauden koulua Rovaniemellä ja kevätlukukauden Steamboatissa. Siinä oli omat vaikeutensa, mutta myös merkittävät etunsa.

Suuri etu oli tytön mielestä se, että hänen tuolloisessa intohimoharrastuksessaan, telinevoimistelussa, sai Rovaniemellä parempaa valmennusta kuin kotona. Majoituskin järjestyi lähisuvun avulla.

– Harrastin voimistelua 2-vuotiaasta 16-vuotiaaksi. Mielitelineitä olivat eritasonojapuut ja permanto. Saatoin Rovaniemellä treenata neljäkin tuntia päivässä.

Kun kivikova laji alkoi tuottaa erilaisia rasitusvammoja, Malacinski kiinnostui jo pikkutyttönä hiihdosta, jossa ei lapsena kuitenkaan mielellään kilpaillut. Yhdistettyyn hän päätyi sattumien ja lajitaustansa kautta.

– Pikkuveljeni Niklas osallistui 2017 Steamboatissa mäkihyppykilpailuun. Päätin itsekin kokeilla, koska voimistelutaustan ansiosta uskalsin luottaa kropanhallintaani ja liikkuvuuteeni. Mutta pelkäsin julmetusti ennen ensimmäistä hyppyäni, K40-mäestä, kun en oikein osannut edes laittaa niitä varusteita oikein.

Hyppy meni kuitenkin hyvin, ja kipinä syttyi. Nyt Malacinski kuuluu jo uuden lajin amerikkalaiseen parhaimmistoon. Steamboatissa on puolenkymmentä mäkeä, mutta kesäharjoittelukäytössä vain kaksi.

Malacinski onkin harjoitellut Suomessa paljon.

Annika Malacinski kilpaili viime talvena nuorten MM-kisojen sekajoukkuekilpailussa samassa kvartetissa kuin pikkuveljensä Niklas. Henkilökohtaisessa kilpailussa hän sijoittui 24:nneksi.­

Tällä kaudella Malacinski kilpaili ensimmäisen kerran maailmancupissa, Ramsaussa, jossa oli toiseksi paras amerikkalainen. Sekä sitä edeltänyt että seurannut kalenteriosakilpailu (Lillehammer ja Otepää) jouduttiin koronan takia perumaan.

Malacinski saapuu Coloradosta Eurooppaan kilpailemaan seuraavan kerran Itävallan Eisenerziin, jossa kalenterin mukaan järjestetään maailmancupia alemman kategorian Continental-cupin osakilpailu 22.–24. tammikuuta.

Annika Malacinski edustaa tämän talven MM-kisoissa Oberstdorfissa varmasti kotimaataan USA:ta, jos hänet valitaan kisoihin.

Nuori nainen kertoo haluavansa vaihtaa jatkossa edustuskansallisuutensa suomalaiseksi. Hänellä on sekä Suomen että USA:n kansalaisuus.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS noudattaa edustuskansallisuuden vaihtamisessa käytäntöjä, joiden raameihin Malacinski selvästi mahtuisi. Tärkeimmistä ehdoista hän täyttää kolme: hän on Suomen kansalainen, kuten äitinsäkin. Lisäksi perheellä on ollut jatkuvat siteet Suomeen. Urheilijan suomenkielentaito on täydellinen.

Edustuskansallisuuden vaihdon myöntää Kansainvälisen hiihtoliiton johtokunta kevätkokouksessaan, ja vaihtoa täytyy anoa huhtikuun loppuun mennessä.

Ensimmäinen hyppy K40-mäestä Steamboat Springsissä oli aikanaan Annika Malacinskille pelottava kokemus, mutta kokemuksen ansiosta hyppäämisestä on jo tullut nautinnollista.­

Urheilijan täytyy selvittää johtokunnalle, miksi hän haluaa vaihtaa edustuskansalaisuuttaan.

Koska Malacinski on jo edustanut USA:ta Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailuissa, hänen tulee saada Yhdysvaltain hiihtoliitolta suostumuskirje asian edistämiseksi.

Lisäksi Suomen hiihtoliiton tulee ilmoittaa halukkuutensa myöntää tulokkaalle edustusoikeus.

Jos Yhdysvaltain hiihtoliitto jostain syystä kieltäytyisi edistämästä asiaa, eikä Malacinski siitä huolimatta haluaisi enää syntymämaataan edustaa, seuraisi 12 kuukauden karenssiaika, jolloin kilpaileminen ei olisi mahdollista. Karenssiajan umpeuduttua Suomen edustaminen olisi hänelle mahdollista.

Malacinski ei suostu hakkaamaan kiveen, kauanko hänen urheilu-uransa jatkuu.

Tärkeä motivoiva asia on kuitenkin haave vuoden 2026 olympiakisoista. Vaikka naisten yhdistetty on jatkossa mukana maailmancupissa ja MM-kisoissa, Kansainvälinen olympiakomitea ei suostunut antamaan sille viiden renkaan statusta vielä Pekingiin 2022.

Asiaintilan muutosta Cortinan olympiakisoihin 2026 mennessä pidetään hyvin todennäköisenä.

Annika Malacinski haaveilee vuoden 2026 olympialaisista.­

Jos Malacinski hakisi Suomen edustusoikeutta ja saisi sen, hänestä tulisi tässä vaiheessa toisen kotimaansa ykkösurheilija lajissa. Suomi valitsi viime vuonna ensimmäisen naisten yhdistetyn kehitysjoukkueensa. Siihen pääsi mukaan seitsemän vasta 13–17-vuotiasta tyttöä. Ryhmää vetää Lasse Moilanen.

Malacinskin mukaan tämä osoittaa, että Suomi suhtautuu naistenkin yhdistettyyn vakavissaan. Yhdysvalloissa hän ei ole asiasta yhtä varma.

Nuorten MM-kisoissa viime talvena USA sijoittui neljän urheilijan sekajoukkuekilpailussa 7:nneksi, neljä sijaa Suomen edelle. USA:ta edusti kilpailussa myös Niklas Malacinski.

Myös henkilökohtaisessa kilpailussa Annika Malacinski oli selvästi paras suomea puhuva urheilija.

Naisten yhdistetty näyttää saavan arvokisastatuksensa suunnilleen samaa tahtia kuin aikanaan naisten mäkihyppy. Se otettiin mukaan MM-kisoihin 2009, mutta ei vielä vuoden 2010 olympiakisoihin Vancouveriin. Olympiastatuksen laji sai Sotshissa 2014.