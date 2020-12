Ilkka Herolalta uskomaton nousu Ramsaussa: ”Tuli hyvä päivä”

Myös Eero Hirvonen on hyvässä vauhdissa ladulla.

Ilkka Herola on sijoittunut kuudenneksi yhdistetyn hiihdon maailmancupin kilpailussa Ramsaussa. Herola paransi hiihdossa sijoitustaan 30 sijaa. Hän oli hiihto-osuuden nopein.

– Uskomaton hiihto Ilkalta. Maailmancupissa noustaan harvoin kolmeakymmentä sijaa, päävalmentaja Petter Kukkonen ihasteli.

– Nyt oli vielä nopea keli, ja ohittaminen oli vaikeaa myös radan kapeuden takia.

Eero Hirvonen oli kilpailussa yhdeksäs, Perttu Reponen 28:s ja Arttu Mäkiaho 36:s. Hirvosenkin nousu hiihto-osuudella oli komea, sillä hän oli mäen jälkeen 27:s.

Kilpailun voitti Saksan Vinzenz Geiger ennen maailmancupia johtavaa Norjan Jarl Magnus Riiberiä. Itävallan Lukas Greiderer sijoittui kolmanneksi.

Herola jäi Geigeristä 38,1 sekuntia, Hirvonen seitsemän sekuntia enemmän.

Herola on parantanut alkukauden kisoissa sijoitustaan joka lähdössä. Hän jäi Rukalla kauden avauksessa sijalle 29, mutta paransi sitten sijoille 11 ja 10. Myös Hirvosen saldo on noususuunnassa. Hänellä on kauden kisoista sijoitukset 17, 14, 8 ja 9.

– Lähtökohta tähän viikonloppuun oli, että pystyisimme jatkamaan noususuunnassa, Kukkonen kertoi.

– Tuli hyvä päivä, ja tulokseen täytyy olla tyytyväinen.

Suomalaiset joutuivat mäkiosuudella jälleen takaa-ajotilanteeseen. HS98-normaalimäessä aikaerot jäivät kuitenkin varsin pieniksi.

Hirvonen oli mäen jälkeen parhaana suomalaisena 27:s minuutin ja 20 sekunnin päässä kärjestä. Reponen oli sijalla 28, Herola 36 ja Mäkiaho 42.

– Rentouden kautta voimme petrata. Hyppääminen oli edelleen jäykkää, Kukkonen todisti.

Kukkosen mielestä suomalaisilla olisi parantamista myös ylämäen vauhdeissa. Suomalaiset jäivät joukkueena parhaista vauhdeista vajaan kilometrin tunnissa.

– Uskon, että se johtuu puvuista tai suksen pohjakuvioinnista. Periaatteessa kyse voi olla myös laskuasennosta, mutta se ei ole todennäköistä, kun koko joukkue oli hidas, Kukkonen pohdiskeli.

Herola ponnisti mäestä 86,5 metrin hypyn. Koekierroksella hän pääsi peräti 90 metriin kierroksen kymmenenneksi parhaalla hypyllä. Sellainen kilpailuhyppy nostaisi hänet kamppailemaan palkintosijoista, jopa voitosta.

– Koekierroksen hyppy oli ainakin lähellä Ilkan tämän kauden parasta. Niitä ei vain tule vielä solkenaan, Kukkonen totesi.

Maailmancup jatkuu sunnuntaina Ramsaun toisella kilpailulla.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 19. joulukuuta kello 16.43.