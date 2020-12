Kommentti: Pukuhuijauksen paljastanut Petter Kukkonen joutui farssin syntipukiksi – korruptoitunut herrakerho ampui viestintuojan kylmästi

Petter Kukkosen saama varoitus on taas yksi esimerkki kansainvälisten urheilujärjestöjen toiminnan logiikasta, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Kun yhdistetyn rohkea ja suoraselkäinen päävalmentaja Petter Kukkonen 3. joulukuuta Ilta-Sanomien haastattelussa nosti pöydälle ison kissan, ilmassa leijui varovaista toivoa. Kukkonen ajatteli – naiivisti, kuten nyt tiedetään – että täysin härskiksi mennyt hyppypukujen manipulointi saataisiin kuriin, kun ongelma ja asian valvonnan täydellinen epätasapuolisuus tuotaisiin julkisuuteen.

Kansainvälisen hiihtoliiton (Fis) vastaus tuli eilen: Kukkonen sai vakavan kirjallisen varoituksen. Syy oli Breach of the FIS code of conduct eli liiton mainetta vahingoittava käytös.

Oli tietenkin Kansainvälisen hiihtoliiton vinkkelistä selvää, ettei pienen ja asemastaan alati kamppailevan lajin imagolle ole eduksi, kun entisen suurmaan julkisuutta taitavasti käyttävä päävalmentaja kertoo, että mäkipukujen haaroihin hankitaan kiellettyä ilmapurjetta tunkemalla kontrollimittauksen ajaksi alushousuihin tiskirättejä, pesusieniä, tennispalloja ja ties mitä. Tämän jälkeen saksalainen mittausvalvoja sitten teeskentelee, ettei huomaa mitään.

Farssihan tuossa on kyseessä.

Ja vaikkei Kukkonen yksilöinyt maalitaulujaan, jokainen lajia seuraava tunnisti ne: Norja, Saksa ja Itävalta. Yhdistetyn lajijohtaja on norjalainen, varustemittausvastaava saksalainen ja Fisin lajikomitean puheenjohtaja itävaltalainen. Mikä voisi totuudenpuhujan kannalta mennä pieleen?

Kukkosen saama varoitus on jälleen kerran yksi, masentava, esimerkki siitä, millä logiikalla kansainväliset urheilujärjestöt toimivat. Sen sijaan, että käytäisiin selkeän ja kaikkien tunnistaman ongelman kimppuun, ammutaan viestintuoja – koko sakin ainoa mies.

Kukkonen arveli viikon puolivälissä Itävallan Ramsauhun matkustaessaan, että perillä ei odota punainen matto, kun hän kohtaa ulkomaalaisia laji-ihmisiä. No, ei odottanut. Mutta ei Kukkonen saanut tukea omiltaankaan, kun sitä olisi tarvinnut. Ensin hänet raamatullisesti kielsi Ilkka Herola, sitten oma valmennettava Eero Hirvonen.

Kumpikin ilmoitti menneensä mittaukseen alushousuissaan vain sitä tavaraa, jonka kätilö näkee ensimmäisenä. Veljeslaji mäkihypyn päävalmentaja, lajissa koko aikuisikänsä toiminut Janne Väätäinen ei Yle Urheilun haastattelussa tunnistanut lainkaan Kukkosen esiin nostamaa ongelmaa. Tässä kohtaa piti jo naurua pidätellä.

Urheilijat pelkäävät tietysti oman uransa puolesta eikä ole helppoa tunnustaa sääntörikettä, josta ei ole jäänyt kiinni. Se on inhimillisesti ymmärrettävää. Väätäisen puheista taas voi tulkita, että Suomi on mäkihypyssä täysillä mukana pukupelissä – säällisiksi tuloksiksi kilpailukykyiset hyppyasut vain eivät ole vielä jalostuneet.

Mutta ei se kaiken kaikkiaan hyvältä näytä, kun tasaveroisten kilpailumahdollisuuksien ja omiensa puolesta kamppailevan päävalmentajan alta vedetään tällä tavalla mattoa omien miesten voimin.