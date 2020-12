Yle: Fis lätkäisi pukuhuijauksen paljastaneelle Peter Kukkoselle vakavan varoituksen

Petter Kukkonen kritisoi avoimesti yhdistetyn pukukikkailua ja sai suorapuheisuudestaan varoituksen Kansainväliseltä hiihtoliitolta.

Yhdistetyn maailmancup jatkuu tänään Itävallan Ramsaussa. Paikalla on myös Suomen joukkue päävalmentaja Petter Kukkosen johdolla. Kukkonen on joutunut lajissa myrskyn silmään, koska hän on kritisoinut avoimesti mäkihyppyhaalareiden käyttöön liittyviä kummallisuuksia ja suoranaisia sääntörikkomuksia.

Ylen tietojen mukaan Kansainvälinen hiihtoliitto Fis on reagoinut suomalaisvalmentajan kritiikkiin lätkäisemällä hänelle vakavan kirjallisen varoituksen.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Kukkosta kommentoimaan asiaa.