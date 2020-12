Suomalainen Mikko Virmavirta tuntee perinpohjaisesti syyt mäkipukuskandaaliin – kertoo uskomattomista kokouksista: ”Aina ihan farsseja”

Fisin varustekomitean suomalaisjäsen Mikko Virmavirta kertoo jäävänsä usein yksin äänestyksissä.

Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen avasi suunsa marraskuussa Rukan maailmacupin yhteydessä. Kukkonen paljasti, miten eri maiden urheilijat – myös suomalaiset – manipuloivat hyppypukujen mittaustuloksia.

Kauden alla suoritetuissa haaramittauksissa joidenkin maiden urheilijoilla oli Kukkosen mukaan ollut pukujensa kätköissä jopa pesusieniä, jotta haaraa saataisiin alemmas ja näin pukuun lisää pinta-alaa, joka tuo hyppyyn arvokkaita lisämetrejä. Suomalaiset olivat kuulemma huijanneet muita vähemmän ja tyytyneet täyttämään pukuja tiskiräteillä.

Mäkihyppypuvun mittaaminen on nykyään työlästä hommaa. Työkaluiksi tarvitaan vatupassi, suorakulma ja mittanauha - ja silti koko järjestelmä on hyvin epäluotettava. Mikko Virmavirran mukaan puvut muuttuvat jatkuvasti, minkä vuoksi mittaussääntöihin ja -ohjeisiin tulee pykäliä pykälien päälle. Yhteensä FIS:n säännöissä on noin 10 sivua pukuja koskevia sääntöjä. Virmavirralla olisi ongelmiin myös ratkaisuja, mutta harva haluaa kuunnella.­

Kukkonen on koko ajan peräänkuuluttanut kansainvälisen hiihtoliiton Fisin vastuuta pukuasiassa. Hänen mukaansa kyse on urheilijoiden oikeusturvasta. Eettismoraalinen puoli on erikseen. Nykytilanne kun suoraan kannustaa urheilijoita huijaamaan.

– Siksi halusinkin viheltää pelin poikki. Millaisen kuvan annamme yhteiskunnalle ja urheileville lapsille, jos kaikki perustuu siihen, että kusetetaan? Kyse on syvistä arvoista, Kukkonen sanoo.

– En tiedä, uskooko tätä kukaan, mutta me olemme olleet asiassa niin rehellisiä kuin mahdollista. Lahti 2001 opetti suomalaisia niin karusti, Kukkonen huokaa.

Suomalainen Mikko Virmavirta on Fisin varustekomitean jäsen. Hänen positiossaan luulisi voivan vaikuttaa pukuasiaan. Niin, luulisi.

Mikko Virmavirta, miksi varustekomitea ei vain korjaa asiaa?

– Tämä on juuri oikea kysymys. Mutta vastaaminen onkin pirun vaikeaa.

– Ne varustekomitean kaksi vuosittaista kokousta, joissa asioista päätetään, ovat aina ihan farsseja. Kokouksessa on edustaja jokaisesta maasta, ja suurin osa näistä on sidoksissa oman maansa joukkueeseen. Minä en ole, ja yritänkin aina katsoa asioita mäkihypyn kannalta, mäkihypystä väitöskirjan tehnyt liikuntatieteiden tohtori Virmavirta kertoo.

Muutokset siis pysähtyvät maiden oman edun tavoitteluun.

– Miten tämän nyt sanoisi, ettei sanoisi oikein pahasti. Se on sellainen... sisäpiiri. Yleensä uudet ehdotukset tulevat suoraan pöydälle niin, ettei kukaan ole ehtinyt perehtyä niihin. Siitä syystä olen jättänyt usein äänestämättä esimerkiksi pukuasioissa. Ja lähes aina päätökset on käytännössä tehty ennen kokousta, vaikka siellä äänestetäänkin, Virmavirta kertoo.

– On käynyt niinkin, että hävisin äänestyksen 1–10. Kokouksen jälkeen moni tuli sanomaan, että olin oikeassa, mutta he äänestivät toisin, koska siitä oli heidän maalleen hyötyä.

Virmavirta sanoo, että koko pukujen mittaussysteemi, mittausten kontrollointi ja jopa koko puku pitäisi uusia. Tämä onnistuisi, jos löytyisi yhteinen tahto. Mutta ei löydy.

– Isojen maiden eli Saksan, Norjan ja Itävallan sana painaa paljon, vaikkei se sana ole aina kauhean järkevä, Virmavirta sivaltaa.

– Ongelman ydin on se, että muut eivät näe mitään ongelmaa.

Virmavirran mukaan jo säännöt ja ohjeet itsessään ovat hyvin sekavat.

– FIS:n sääntöjen mukaan hyppypuvun on oltava ihonmyötäinen. Sitten mittaajien ohjekirjassa puhutaan 1–3 sentin toleranssista. Jokaisessa kokouksessa olen sanonut, että tämä toleranssi ei ole vieläkään säännöissä, ja se on luvattu laittaa. Mutta ei ole laitettu.

Mikko Virmavirran mukaan FIS:n varustekomitean kokoukset ovat ”täysiä farsseja”.­

– Kun säännöissä on näin paljon epäkohtia, en yhtään ihmettele, että kontrollikin on mitä on.

Hän odottaa, että joku hyppääjä tai maa vaatisi oikeutta juridisilla toimilla, esimerkiksi urheilun kansainvälisestä välitystuomioistuimesta CAS:ista.

– Tai jostain instanssista. Jos joku valittaisi sääntöjen vastaisista puvuista, nähtäisiin, luetaanko Fisin sääntökirjaa, mittaajien ohjekirjaa vai mitä, Virmavirta miettii.

Virmavirta kertoo keskustelleensa asiasta vastikään Fisin mäkikomitean suomalaisen puheenjohtajan Mika Kojonkosken kanssa. Alakomiteoiden, kuten varustekomitean, esitykset menevät edelleen mäkikomitean käsittelyyn.

– Kojonkoski on positiossa, jota kautta asiaa voisi lähteä ratkomaan. Olimme yhtä mieltä, että asia on hankala, ja sitä pitäisi yrittää ratkaista. Mutta aina, kun näkee, että jokin ei toimi, pitäisi olla esittää vaihtoehto.

Virmavirralla on.

– Jo vuosikausia on esitetty, että hyppypuvut tehtäisiin samanlaisesta materiaalista kuin alppihiihtopuvut, siis nykyistä joustavammasta. Tällöin puku voisi olla oikeasti ihonmyötäinen. Näillä nykyisillä hyppypuvuillahan ei pääse kyykkyyn, jos niissä ei ole vähän löysää – jota ei siis saisi olla, Virmavirta sanoo.

– Mutta Fis vastaa, ettei sellaisella pysty hyppäämään. Pah. Suomen pojat testasivat jo 15 vuotta sitten hyppäämistä Kalle Palanderin alppihiihtopuvulla. Hyppäämisessä ei ollut mitään ongelmaa. Vähän vaan piti ottaa lisää vauhtia, että pääsi samoille metreille.

Ongelma olisi siis ratkaistavissa – melko helpostikin.

– Mutta kun Fisi mielestä mitään ongelmaa ei ole.

Saksan Markus Eisenbichler liitää mäkihypyn maailmancupin osakilpailussa Puolan Wislassa. Saksa on yksi niistä isoista maista, joiden sana painaa Mikko Virmavirran mukaan myös pukuasioissa.­