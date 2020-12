Suomen maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen sanoi, että urheilijat ovat manipuloineet mittaustilannetta esimerkiksi tunkemalla pesusieniä alushousuihinsa.

Yhdistetyn maailmancupin avausviikonlopun jälkeen nousi kohu urheilijoiden hyppypuvuista.

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n yhdistetyn kilpailupäällikkö Lasse Ottesen kiistää, että urheilijat olisivat huijanneet puvun koon määrittävissä mittaustilanteissa – tai ainakaan FIS ei ole manipuloinnista tietoinen.

– Yhdenkään tänä kesänä tai syksynä tehdyn mittauksen aikana ei ole havaittu yhdenkään urheilijan huijaavan, Ottesen vastasi Ilta-Sanomille perjantaina.

– Huhuja on aina, eikä tämä ole poikkeuksellista verrattuna edellisvuosiin. Kuvat näyttävät aina hieman erilaisilta, koska niissä esiintyy urheilijoita eri asennoissa ja heillä on erilaiset kehot, omalla urallaan mäkihypyn olympiahopeaa voittanut norjalainen Ottesen totesi.

Rukalla suuri osa yhdistetyn parhaista urheilijoista näytti hyppäävän puvuissa, joissa haaroihin jäi sääntöjen vastainen ilmapussi. Puvun pitäisi olla haaroista kireä.

Ilta-Sanomien tietoon kantautui tietoa, että puvun koon määrittävää FISin mittaustilannetta olisi manipuloitu. Suomen joukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen sanoi suoraan, että Suomen urheilijat olivat tunkeneet alushousuihinsa tiskirättejä saadakseen haaramittaa alemmaksi, kun taas jotkut maat olivat turvautuneet jopa pesusieniin.

Kuvien perusteella hyppääjien puvuissa on todellakin eroja.­

Suomen hyppypuvut valmistava Janne Ahonen päivitteli, että ”on ihme homma, jos kalsarinsisältöongelmaa ei saada ratkaistua”.

Kukkonen myös latasi, että FIS on haluton puuttumaan ongelmaan, joten huijaaminen saa jatkua.

– Teemme jatkuvasti töitä kaikkien kansallisten jäsenliittojen kanssa kehittääksemme lajia. Reiluus on tietenkin erittäin tärkeää. Kaikkia maita ja urheilijoita kohdellaan samalla tavalla. Noudatamme sääntöjämme ja ohjeistuksiamme ja jos sääntöjä rikotaan, siitä tulee seuraamuksia, Ottesen kommentoi.

Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen kertoi, että suomalaisurheilijat tunkivat mittaustilannetta varten alushousuihinsa tiskirättejä.­

Kukkonen kertoi, että huijaaminen onnistuu, koska mittaukset tekevä Guntram Kraus ei saa vaatia ketään riisumaan alushousuja tai kopeloida ihmisten intiimialueita.

Päävalmentaja ehdottikin, että urheilijat mitattaisiin jatkossa koneellisesti skannerilla tai sitten tilaisuuden valvoisi puolueeton lääkäri ja urheilijat mitattaisiin alastomana.

Tällaista uudistusta tuskin nähdään tällä kaudella, mutta jatkossa kenties.

– Tämä on kysymys, josta täytyy keskustella keväällä FIS:n sääntökomiteassa. Kaikki kansalliset liitot voivat lähettää ehdotuksensa muutoksista ja kehitysaskelista.

Norjan Jarl Magnus Riiber voitti kaksi kilpailua kolmesta Rukalla yhdistetyn maailmancupin avausviikonloppuna.­

Hyppypuvulla kikkailulla saatavat edut ovat kemiallista dopingia suuremmat, totesivat sekä Ahonen että Kukkonen.

Hyppypuvulla huijaamisesta rangaistuksena on kuitenkin ainoastaan kyseisestä kilpailusta diskaaminen.

Ottesen myöntää, että sanktioasia on ”hyvä kysymys”.

– Rangaistus on kuitenkin jo olemassa. Se on diskaus, jolloin urheilija ei voi kilpailla eikä ansaita rahaa. Tämä on ollut systeemi viime vuodet yhdistetyssä ja mäkihypyssä. Pukuasian vertaaminen dopingiin on turhan vahva ilmaisu. Jos jalkapallossa saa punaisen kortin, ei voi pelata seuraavassa ottelussa, Ottesen vertaa.

– Meillä on erittäin kokeneet varusteiden mittaajat sekä yhdistetyssä että mäkihypyssä. He ovat tehneet tätä viimeiset 15 vuotta, joten luottamus ja kunnioitus on vahvaa molemmin puolin, vuodesta 2011 FIS:n leivissä työskennellyt Ottesen päätti.