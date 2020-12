Janne Ahonen jyrähtää härskistä huijaamisesta – ”Voiko tämä törkeämmäksi enää mennä?”

Janne Ahonen ei peittele turhautumistaan yhdistettyä riivaavia sääntörikkomuksia kohtaan.

Mäkihyppylegenda Janne Ahonen on joutunut seuraamaan aitiopaikalta yhdistetyn mäkihyppypukuihin liittyvää kohua.

Yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen myönsi aiemmin Ilta-Sanomille suomalaisten syyllistyneen sääntöjen kiertämiseen Rukan maailmancupissa ja väitti kilpailijoiden toimivan vieläkin härskimmin.

Ylen asiantuntijanakin toimiva Ahonen työskentelee Suomen joukkueessa pukuteknikkona ja ompelee hyppypuvut yhdistetyn kilpailuihin mittaustoleranssien mukaan.

Mittaustilanteissa on käytetty vilpillisiä keinoja, kun urheilijoilta on mitattu hyppypuvun haaroväliin tarvittavaa kangasmäärää. IS:n saamien tietojen mukaan mittaustilanteissa urheilijan yllä oleviin alushousuihin on tungettu jopa pesusieniä, ja Suomi olisi turvautunut tiskirättien käyttöön samassa tilanteessa. Kukkonen vahvisti asian torstaina.

Mitä isommaksi etumuksensa kehtaa tehdä, sen paremmat liito-ominaisuudet pukuun saadaan aikaiseksi. Kukkonen hämmästeli IS:lle sitä, miten välinpitämättömästi Kansainvälinen hiihtoliitto FIS suhtautuu vilppiin, vaikka sen palkkaama mittaaja suorittaa kaikkien kilpailijoiden mittaukset – ja tuijottaa pullottavia kalsareita lähietäisyydeltä.

– Onhan tuo järkyttävää touhua. On kaiken maailman dopingtarkkailua ja keksitään hirmuhienoja sääntöjä, ja sitten porukka menee jalkapallokalsareissa mittauksiin, Ahonen ihmettelee.

– En tiedä, voiko tämä paljon törkeämmäksi enää mennä.

Omatunto ei kolkuta Ahosta, vaikka hän itse joutuu ompelemaan luonnottomat haarovälit pukuihin.

– Onneksi minun ei tarvitse laittaa kalsareihini yhtään mitään. Teen vain niitä pukuja. En pode huonoa omaatuntoa siitä, että teen työtäni.

Housuja täyttäessä kyse ei ole edes mistään pienestä edunsaannista. Ahosen mukaan esimerkiksi Rukan suurmäessä täysin laillinen puku häviää törkeimmin muokatuille puvuille selvästi toistakymmentä metriä.

– Ei ole olemassa sellaista kemiallista dopingia, jolla pystyisi saamaan tuollaista hyötyä. Tässä on kyse vielä todella paljon suuremmasta ongelmasta kuin oikea doping.

FIS:n viralliset mittaukset suorittava Guntram Kraus ei saa sääntöjen mukaan puuttua kenenkään urheilijan alushousujen sisältöön. Hän ei myöskään saa vaatia ketään paljastamaan intiimialueitaan, toisin kuin normaaleissa dopingtesteissä.

– Jos nyt ei tuollaista kalsarinsisältöongelmaa pystytä ratkaisemaan, niin on ihme homma. Luulisi olevan maailman helpoin asia. En voi kuin ihmetellä, Ahonen sanoo.

FIS lupasi viimein tarkentaa mittausta ja kontrollointia tälle kaudelle. Ahonen myöntää, että Suomen maajoukkue oli lupausten suhteen liian sinisilmäinen.

– Haaran tarkkailuun tuli muutama uusi mittauspistekin. Siitä huolimatta nyt nähdään kaikkein hurjimpia puvunhaaroja koskaan, vaikka joskus säännöt ovat olleet väljempiäkin.

Ahosen omina huippuvuosina, 2000-luvun alussa, mäkimaailma oli vielä toinen.

– Totta kai niiden haarojen kanssa on kikkailtu. Mutta silloin kun itse urheilin, niin en ole kuullut, että minkään maan urheilija olisi mennyt fyllinkiä housuissa mittaukseen. Varmasti olisin tietoinen, jos sellaista olisi tehty silloin.