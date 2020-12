Härski huijaus Rukalla: Suomalaistähdet työnsivät kalsareihin tiskirättejä, kilpailijat nokittivat pesusienillä – ”Huijasimme liian vähän”

Yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen määräsi Kuusamossa miehet laittamaan tiskirätit alushousuihinsa hyppypuvun mittaamiseen. Se ei riittänyt, kun kilpailijamaat käyttivät pesusieniä. Huijaaminen on lähtenyt täysin käsistä.

Yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen on rohkea mies, joka viime viikonvaihteessa nosti Kuusamossa kissan pöydälle. Suuri osa lajin parhaista urheilijoista hyppää mäkeä puvuilla, joissa haaroväliin jää valtava sääntöjen vastainen ilmapussi.

Yle Urheilun haastattelussa Kukkonen vertasi puvun koolla huijaamista hyötyjen puolesta kemialliseen dopingiin ja totesi, että tilanne on karannut täysin käsistä.

Ilta-Sanomien tietoon tuli alkuviikosta lajin sisäpiiristä dramaattista informaatiota siitä, miten puvun koon määrittävää, niin sanottua FIS-mittaustilannetta härskisti manipuloidaan.

Olennaisin arvo mittauksessa on haaramitta – mitä alemmaksi urheilija kyseisen mitan saa, sen suuremmaksi puvun saa haarojen kohdalta valmistaa. Kantopinta-alahyöty voi olla aivan valtava. Näiden mittaustoleranssien mukaan pukuvalmistaja – Suomen joukkueessa mäkilegenda Janne Ahonen – ompelee miehille hyppypuvut.

Erikoismäkihypyn voittajan, Saksan Markus Eisenbichlerin puku oli Rukalla ehkä symbolisin esimerkki siitä, missä pukuvalvonnassa tällä hetkellä mennään. Puvun pitäisi sääntöjen mukaan olla haaroista kireä.­

IS:n saamien tietojen mukaan mittaustilanteissa urheilijan yllä oleviin alushousuihin on tungettu jopa pesusieniä, ja Suomi olisi turvautunut tiskirättien käyttöön samassa tilanteessa. Kukkonen vahvisti asian torstaina sumeilematta.

– Tieto pitää paikkansa. Meille tehtiin viime viikon tiistaina Rukalla FIS-mittaus, jossa mekin sitten päätimme huijata. Otan vastuun siitä, että urheilijat tunkivat mittaukseen alushousuihinsa tiskirättejä. Niiden avulla saimme haaramittaa alaspäin ehkä pari senttiä, sen enempään ei moraali taipunut. Pesusienten avulla on saatu jopa 7–8 sentin lisä, jolloin hiihto-osuudelle saatava hyöty on heti minuutin luokkaa, Kukkonen sanoi.

”Pesusienijoukkueet” pystyy Kukkosen mukaan helposti tunnistamaan kahdesta asiasta: valtavasta haarapussista sekä tulosliuskojen kärkisijoista.

– Kuulostaa absurdilta sanoa, että me huijasimme liian vähän, mutta niin se on, koska tämä suuren luokan huijaaminen on lajissamme valitettavasti vallitseva toimintakulttuuri. Eikä sinne housuihin ole tungettu vain pesusieniä, vaan kuulemani mukaan mitä mielikuvituksellisimpia täytteitä.

Ilkka Herolan hyppypuku.­

Yhdistetyssä mittauksista ja varustetarkistuksista vastaa saksalainen Guntram Kraus, joka kutsutaan mittaamaan urheilijoita tyypillisesti esimerkiksi maajoukkueleirien yhteydessä. Kukkonen ei juuri peittele mielipidettään siitä, huomaako Kraus mittaustilanteessa, millaisena vitsinä sitä pidetään.

– Tässä on selvästi kaksi ongelmaa. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ei halua tehdä asialle mitään, eli isot maat saavat tätä touhua rauhassa jatkaa. Ja Kraus tekee työtä FIS:lle. Lisäksi Kraus on sikäli tekemättömässä paikassa, että sääntöjen mukaan hän ei saa mittauksessa vaatia ketään riisumaan alushousujaan tai kopeloida ihmisten intiimialueita.

Eero Hirvonen kohenteli oman hyppypukunsa parametrejä Rukalla ujosti tiskiräteillä, kun ulkomaiset kilpaveikot käyttivät pesusieniä.­

Ja mikä erikoisinta: vaikka ylimääräiset toppaukset paljastuisivat, siitä ei seuraa rangaistusta. Tilanne on sama kilpailussa: puvun paljastuminen sääntöjen vastaiseksi mitätöi vain kyseisen kilpailun tuloksen.

Kukkosen mukaan mittaustilanne voi kehittyä oikeudenmukaisempaan suuntaan vain kahdella tavalla: joko urheilija mitataan koneellisesti skannerilla tai sitten tilaisuuden valvoo puolueeton lääkäri ja urheilija mitataan alastomana.

– Ja sanktion huijaamisesta pitäisi olla sama kuin kemiallisesta dopingista. Vertaisin tätä mittausta ihan tavalliseen dopingtestiin: siinä testaajan pitää nähdä, että virtsa tulee virtsaputkesta eli hänen tulee nähdä urheilijan sukuelimet.

Päävalmentaja Petter Kukkonen on kyllästynyt kääntelemään toista poskea Kansainvälisen hiihtoliiton rakenteellisen korruption edessä.­

Kukkonen kertoo raportoineensa Suomen joukkueen tekemisistä ja muista näkemyksistään yhdistetyn lajijohtajalle Lasse Ottesenille sekä Guntram Krausille. Vastausta hän ei ole saanut. Hiihtoliitto aikoo lähiaikoina kirjelmöidä asiasta FIS:lle.

IS ei torstaina tavoittanut Krausia vastaamaan Kukkosen kommentteihin.