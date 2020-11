Eero Hirvonen romahti katastrofaalisesti huipulta – nyt kellossa on eri ääni: ”Tavoitteena on MM-mitali joka matkalta”

Yhdistetyn mies Eero Hirvonen sukelsi syvälle. Nyt hän aikoo ampaista terveellä polvella takaisin huipulle.

Kaudella saavutetut 2017–18 viisi maailmancupin palkintokorokesijoitusta ennakoivat silloin Eero Hirvosen nousevan väistämättä suomalaisen talviurheilun kiintotähdeksi. Pyeongchangissa olympiamitalikaan ei ollut kaukana.

Sitten alkoi alamäki. Kammottavalla viime kaudella Hirvonen sijoittui maailmancupin osakilpailussa parhaimmillaan 18:nneksi.

Syy oli umpisurkeassa hyppyvireessä. Toissa kaudella Hirvonen oli yhdistetyn porukan 49. paras mäkimies, viime talvena 52:s.

– Polvi alkoi vaivata jo syksyllä 2017. Seuraava kesä oli todella huono. Fysiikka heikentyi, ja ponnistusvoimassa oli puutteita, Hirvonen, 24, sanoo.

Viime keväänä Hirvosen polvi saatiin vihdoin kuntoon tähystysleikkauksella.

– Nyt olen vihdoin pystynyt tekemään harjoituksia niin kuin ne kehityksen kannalta olisi paras tehdä. Eikä sitä, mitä polvi kestää. Eikä polvea joudu alitajuisesti varomaan hypyissä.

Viime keväänä Suomen yhdistetyn joukkueen mäkivalmentajaksi pestattiin Falko Krismayr.

Hirvonen kehuu itävaltalaisgurua, jonka alaisuudessa hyppymääriä on pienennetty, mutta laatua nostettu.

– Tosi järjestelmällinen ja motivoitunut kaveri viemään hyppäämistä eteenpäin. Huomaa, että hänellä on pitkä ja vankka kokemus valmentamisesta ja menestyksestä.

Falko Krismayr saapui pelastamaan yhdistetyn miesten mäkihypyn.­

– Ei tarvitse arvuutella asioita, joita tehdään. Hänellä on aina selkeä mielipide ja kokonaisvaltainen näkemys, mitä kenenkin pitää kehittää ja tehdä.

Maailmancupin avausviikonloppuna Rukalla on ohjelmassa heti kolme henkilökohtaista kilpailua.

Hirvonen lähtee kauteen luottavaisena.

– Hypyn perustekemisen pohja on ainakin paljon vankempi kuin kahdella edellisellä kaudella. Olen päässyt jo siihen pisteeseen, että seassa on oikeastikin hyviä hyppyjä. Se ei vielä ole täysin vakiintunut huipputasolle. Se on pienestä kiinni niin kuin mäkihypyssä aina.

– Hyvällä tiellä ollaan. Jos se ei vielä tänä viikonloppuna toimi, niin uskon, että jossakin vaiheessa toimii ja tulee tulosta. Edellytykset pärjäämiseen pitäisi nyt olla.

Ladulla Hirvonen on kova tekijä.­

Sysimustasta viime kaudesta huolimatta Hirvonen lataa tähän talveen kovat tavoitteet.

– Oberstdorfin MM-kisoissa on tavoite olla mitaleilla joka kisassa. Niin yksilö- kuin joukkuekisoihin lähdetään mitalitavoitteella.

Kuten aiemminkin, Hirvosen menestys on kiinni mäen onnistumisesta. Ladulla homma pelittää jopa paremmin kuin koskaan.

Viime vuosina Hirvonen on ollut tasaisesti yhdistetyn maailmancupin parhaiden hiihtäjien joukossa.

– Ei pitäisi olla syytä, miksi hiihto ei kulkisi. Se on vakaalla pohjalla. KIHUn hapenottotesteissä olen ollut paremmalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin, Hirvonen kertoo.