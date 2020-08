Näihin arvokiinteistöihin olympiavoittaja Samppa Lajunen sijoitti 15 miljoonaa euroa: ”Kyllä riskit pitää olla tiedossa”

Kolminkertaisen olympiavoittajan Samppa Lajusen perustama sijoitusyhtiö hankki neljä erittäin arvokasta kiinteistöä Helsingin ydinkeskustasta. Lajunen kertoo IS:lle, että neuvottelut kiinteistöihin tulevista hotelleista ovat jo pitkällä.

Perjantaina tiedotettiin, että kolminkertaisen olympiavoittajan Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital on hankkinut Helsingin keskustasta lähes kokonaisen korttelin.

Ilta-Sanomat tavoitti Lajusen, joka kertoo, että Samla Capital on ennenkin hankkinut kiinteistöjä pääkaupunkiseudulta, mutta tämä oli ensimmäinen sijoitus nimenomaan Helsinkiin.

Samppa Lajunen vuonna 2012.

– Kiinteistösijoittamisessa tärkein kysymys on sijainti, ja tässä se toimii. Tietysti meidän tehtävänä on pitää huolta sijoittajien rahoista ja tehdä sijoittajille tuottoa. Me uskomme siihen, että näihin kohteisiin saadaan tehtyä hyvä talousyhtälö, Lajunen kommentoi IS:lle.

– Sen lisäksi tämä on myös innostava projekti. Historiallisesti kyse on erittäin arvokkaista rakennuksista, joista halutaan tehdä näyttäviä ja historiaa kunnioittavia, Lajunen hehkuttaa.

Kyse on Kruununhaassa sijaitsevista neljästä arvokiinteistöstä. Kauppahinta oli 15 miljoonaa euroa, ja kiinteistöjen koko on noin 13 500 kerrosneliötä.

Rakennukset ovat valmistuneet 1800-luvun lopulla.

Maaneesikadulla sijaitsee kaksikerroksinen matalampi rakennus.

Yhdeltä sivultaan kokonaisuus rajautuu Liisankadulle.

Kortteli sijaitsee lähellä Senaatintoria.

Neljästä hankkimastaan kiinteistöstä ainakin kolme Samla Capital aikoo muuttaa hotelleiksi.

Hotellialalla Helsingissä riittää kilpailua, ja lisäksi koronavirus on antanut matkailualalle oman iskunsa. Lajunen kertoo, että kansainväliset hotellioperaattorit ovat kuitenkin projektista erittäin kiinnostuneita.

– Käytännössä olemme jo kilpailuttaneet kansainväliset hotellioperaattorit, ja kaikki keskeisimmät tekijät ovat kiinnostuneita. Tämä ei perustu ainoastaan meidän uskoomme, vaan hotellioperaattorien uskoon, että he ovat valmiita tekemään pitkän sopimuksen. Markkinariskin kantaa lopulta hotellioperaattori eikä kiinteistösijoittaja, Lajunen sanoo.

– Kyllä riskit pitää olla tiedossa ja neuvottelut ovat jo tosi pitkällä.

Suunnitelmien mukaan kortteliin tulisi hotelli.

Rakennuksissa on ollut aikojen saatossa ainakin upseerien asuntoja sekä maa- ja metsätalousministeriön toimistoja.

Rakennukset sijaitsevat Helsingin Kruununhaassa Liisankadulla, Mariankadulla ja Maneesikadulla.

Lajusella riittää uskoa sekä Helsingin vetovoimaan että koronaviruksen nujertamiseen.

– Uskomme, että Helsingissä kasvu jatkuu ja kaupunki matkailukohteena säilyy vetovoimaisena.

– Tällaisia projekteja pitää rakentaa 50–100 vuoden horisontilla, eikä katsoa vain nykytilannetta. Uskomme kovasti, että kun vuonna 2023 hotellien ovet aukeavat, niin korona on selätetty – ja se on myös asiantuntijoiden näkemys.

Yhdistetyn hiihtäjä Samppa Lajunen toi 22-vuotiaana Suomeen kolme olympiakultaa, kaikilta yhdistetyn kilpailumatkoilta, Salt Lake Cityn talviolympialaisista 2002.

41-vuotias Lajunen tunnetaan etenkin Salt Lake Cityn talviolympialaisten jättimenestyksestä vuonna 2002.

Lajunen voitti Salt Lake Cityssa olympiakultaa yhdistetyn kaikilla kilpailumatkoilla eli sprinttikilpailussa, normaalikilpailussa ja joukkuekilpailussa. Hän lopetti urheilu-uransa keväällä 2004, vain 24-vuotiaana.

Urheilu-uransa jälkeen Lajunen panosti opintoihinsa Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa.

Lajunen toimii vuonna 2015 alkunsa saaneen Samla Capitalin perustajana, pääomistajana ja hallituksen jäsenenä.