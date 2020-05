Tytöt saivat oman yhdistetyn olympiaprojektin – tähtäimessä vuoden 2026 talvikisat

Yhdistetyn maajoukkueryhmiä täydennettiin Olympiakomitean tukipäätöksen jälkeen.

Valmentaja Lasse Moilanen sai komentoonsa seitsemän 13–17-vuotiaan tytön ryhmän, jonka tavoitteena lähes kuuden vuoden päässä siintävät vuoden 2026 talviolympialaiset.

Yhdistetyn maajoukkueryhmiä täydennettiin Suomen olympiakomitean tukipäätöksen jälkeen ja yhdistetyssä suurin hyötyjä oli naisten yhdistetty, missä katse suunnattiin jo pitkälle tulevaisuuteen.

– On huomioitava, että joukkue on todella nuori ja ikäjakauma suuri. Potentiaalia on valtavasti, ja siksi on hienoa, että ryhmä perustettiin. Voimme edetä nyt tämän tiimin tarpeiden ehdoilla, etsiä sopivia mäkiä ja harjoittelukuormaa käyttäen kuitenkin samoja testejä, mittaristoja ja muun muassa taitoharjoittelun raameja kuin miesten A-maajoukkue, Moilanen selvensi tiedotteessa.

Tytöt 2026 -projektiin pääsivät Vörå IF:n Alva Thors, Taivalkosken Kuohun Annamaija Oinas, Siilinjärven Ponnistuksen Minja Korhonen, Lahden Hiihtoseuran Nonna Laitinen, Alahärmän Kisan Hertta Luoma, Jyväskylän Hiihtoseuran Julia Äikiä ja Lahden Hiihtoseuran Selina Kähkönen.

– Nyt meillä on naisten kanssa oma suunnitelma, valmentaja ja budjetti. Toimimme hyvässä yhteistyössä myös tiedonjaon kannalta miesten maajoukkueiden kanssa, mutta pystymme panostamaan kehitysvaiheessa oleviin nuoriin urheilijoihin paremmin, Moilanen ruoti.