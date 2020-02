”Paljon enemmän rahaa” – näin Suomen yhdistetyn maajoukkueen pelastajaksi pestattu itävaltalaisvalmentaja tekee tiliä

Falko Krismayr on yhdistetyn maajoukkueen uusi mäkivalmentaja.

Falko Krismayr johtaa 800 myyjän verkostoa – mutta ei mieti bisneksiä valmentaessaan.

Kun Suomen hiihtoliitto esitti työtarjouksen yhdistetyn maajoukkueen mäkihyppyvalmentamisesta Falko Krismayrille, 40, tämän ei tarvinnut tarttua kynään ainakaan taloudellisista syistä.

Krismayr hyppäsi 2015 valmennustyöt Itävallan hiihtoliitossa lopetettuaan mukaan verkostomarkkinointibisnekseen, joka on sujunut hänen kannaltaan varsin edullisesti.

800 myyjää

– Minulla on 800 myyjän verkosto. Olemme Itävallan johtavia toimijoita. Toiminta on huomattavasti kannattavampaa kuin valmentaminen yhdistetyn hiihdon parissa. Siinä on paljon enemmän rahaa.

Verkostomarkkinoinnin luonteen mukaisesti on huomattavasti kannattavampaa olla pyramidin kärki kuin perusta.

Krismayrin myyntiverkosto tarjoaa mm. omega-kapseleita, ravintolisiä sekä erilaisia elämäntapavalmennuksia kohti ”valoa” ponnisteleville asiakkaille.

– Bisnes pyörii, vaikka palasin valmennukseen. Mutta kun valmennan näitä poikia, keskityn sataprosenttisesti siihen enkä mihinkään muuhun.

Viesti pojalta

Kun Krismayr perjantaina lopetti ensimmäiset harjoituksensa tällä kaudella pääsääntöisesti ala-arvoisesti hypänneiden urheilijoiden kanssa, hänen 11-vuotias poikansa Moritz oli jo lähettänyt tekstiviestin kaksilapsisen perheen kotoa Seefeldin läheltä:

– Hän kysyi, että joko pojat hyppäävät paljon paremmin? Krismayr naurahti.

Jarkko Saapungin tilalle tuleva valmentaja on hyvin erilaisessa tilanteessa kuin aikanaan Itävallassa. Siellä menestynyt runkomiehistö, kuten Felix Gottwald, Mario Stecher, Christoph Bieler ja Bernhard Gruber, ajettiin yhtä loppuun kuin aikanaan Volvon moottorit.

– Nyt urheilijat ovat hyvin erilaisia, mutta haluan löytää heistä samanlaisen nälän tätä lajia kohtaan kuin mainitsemistasi urheilijoista. Tänään uskoin nähneeni jo sitä, mitä haluan, päävalmentaja Petter Kukkosen suuresti arvostama mäkiosaaja sanoi.

– Nämä pojat eivät hyppää huonosti sen takia, että he olisivat lahjattomia urheilijoita, Jarkko Saapungin tilalle hyppäävä tirolilainen vakuutti.

Hän katsoi tärkeäksi tulla mukaan jo kesken kuluvan kauden, jotta tuntee joukkueen läpikotaisin, kun leiritys ja harjoittelu kohti ensi talven MM-kisoja ja kolmen vuoden arvokisaputkea alkaa tulevana keväänä.

Itävallan maajoukkue saavutti Krismayrin mäkivalmentaja-aikana 2009–15 yhteensä 10 arvokisamitalia, joista kolme tuli olympia- ja seitsemän MM-kisoista.