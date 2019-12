Suomen urheilijat pettyivät rajusti Rukalla, valmentaja antoi taas palaa: ”Keulaa pitäisi rakastella, mutta pojat tekevät pikapanoja”

Yhdistetty

Suomen yhdistetyn joukkueen viikonloppu Rukan maailmancupissa on sujunut toistaiseksi synkissä merkeissä. Joukkueen johtohahmot Ilkka Herola https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+herola ja Eero Hirvonen https://www.is.fi/haku/?query=eero+hirvonen ovat menettäneet pienimmätkin mahdollisuudet kärkisijoihin mäkiosuuksien jälkeen.Hyppynsä kanssa jo pidempään tuskaillut Hirvonen, 23, sai tarpeekseen lauantain kilpailun jälkeen ja jätti Rukan maailmancupin kesken. Hirvonen oli lopputuloksissa 30:s. Hänen hyppynsä kantoi vain 103,5 metriä.– Eero lähti kotiin. Katsotaan maanantaina tai tiistaina, mihin mennään treenaamaan, yhdistetyn joukkueen mäkivalmentaja Jarkko Saapunki https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+saapunki kertoi lauantai-iltana Ilta-Sanomille.Myös Suomen ykköstoivolla Herolalla, 24, on ollut mäessä tuskaista. Yhdistetyn joukkue on panostanut harjoituskaudella vahvasti mäkihyppypuolen kehittämiseen. Satsauksen piti näkyä etenkin Herolan menestyksessä, mutta kauden avauskisoissa on käynyt toisin.Herola pääsi lauantaina vain 115 metriin ja oli lopputuloksissa sijalla 23. Perjantain kilpailussa Herola oli 13:s.– Kyllähän koko porukan panos panee miettimään, että mitä helvettiä, värikkäistä lausunnoistaan tunnettu Saapunki kuvaili tuntojaan.Suorasanaisen mäkiluotsin mukaan ongelmat ja niiden suuruus vaihtelevat urheilijakohtaisesti.– (Yhdistetyn päävalmentaja Petter) Kukkonen https://www.is.fi/haku/?query=kukkonen varmaan sanoisi, että me ollaan valmennettu päin helvettiä. Mutta se olisi liian raa’asti sanottu. Näissä äijissä on kuitenkin potentiaalia, ja joukossa on ollut hyviä väläytyksiä. Kysymys on, miksi olemme näin epätasaisia.Eero Hirvosen kipupiste on ollut Saapungin mukaan epävarmuus, joka on kasvanut ajan kuluessa. Ennen vahvuuksiin lukeutunut lentäminen on ollut Rukalla nähdyissä hypyissä ”jumalattoman vaikeaa”.– Eerolla on ollut tämän syksyn aikana tosi vähän hyviä hyppyjä. Nyt ongelma ja tuska ovat triplaantuneet, kun norjalaisetkin tulevat ja vetävät 170 metriä lavat alhaalla.– Siinä on sellainen lukko, että nyt pitää rauhoittua ja jättäytyä kilpailuista pois. Hyppäämiseen pitää hakea vauhtia ja välinekombo, joka toimii.Odotuksiin nähden suurin pettymys on ollut Herola, joka esiintyi harjoituksissa ja kesäGP:ssä erittäin lupaavasti.– Voi olla, että Ilkan kohdalla on näkynyt, että häneltä odotetaan paljon. Meidän on kuitenkin kestettävä se paine ja löydettävä reseptit kilpailemiseen, Saapunki analysoi.Mäkiluotsi ei kaihtanut itsekritiikkiä puhuessaan joukkueensa suoritustasosta.– Jossain kohtaa on tehty varmasti myös valmennusvirheitä ja keskitytty vääriin asioihin. Onko valmennussuunnitelma tekniikka- ja taito-osastolla ollut tehokkain mahdollinen? Ei tietenkään ole, kun nyt ei olla kunnossa.– Tiedän, että olemme tehneet oikeita asioita ja meillä on oikeat palaset, mutta vähän turhaan pitää asetella vielä nurkkapalasia. Toivoisimme, että olisimme menossa keskellä palapeliä.Suomalaisten tuskaa eivät ole helpottaneet norjalaiskollegoiden mykistävät esitykset mäessä. Lauantain kisan voittoa juhli Norjan tähti Jarl Magnus Riiber https://www.is.fi/haku/?query=jarl+magnus+riiber , jonka hyppy kantoi huimat 142,5 metriä. Hiihto-osuuden jälkeen ero toiseksi tulleeseen Saksan Vinzenz Geigeriin https://www.is.fi/haku/?query=vinzenz+geigeriin oli lähes 49 sekuntia.Jotain Norjan dominanssista kertoo, että viiden parhaan joukossa oli lauantaina neljä vuonomaan edustajaa.Saapunki sanoi leikkimielisesti Ylen haastattelussa pyytävänsä Kansainväliseltä hiihtoliitolta FISiltä norjalaisten sulkemista kilpailuista, jotta muille jäisi jotain mahdollisuuksia.– Sehän tässä on ollut se shokki. Tiesimme, että Riiber oli kesällä Norjan parhaiden mäkimiesten joukossa ja tulisi kovaa. Mutta muutama muukin vetää Riiberin perässä ihan monttuun. He hyppäävät todella hyvällä ja puhtaalla tekniikalla, ovat kevyitä ja kovajalkaisia kavereita. On se iskenyt, miten kovia pojat ovat.

Mitä ajattelit, kun katsoit norjalaisten liitoa ja omien suojattiesi ilmeitä?

– Ajattelin, että kauas on pitkä matka. Istuin iltapäivällä yksitellen jätkien kanssa, mietimme hyppäämistä ja haimme spirittiä. Se, mitä olemme opetelleet, on oikeansuuntaista. Mutta kovassa paikassa sorrumme helposti vanhoihin virheisiin ja yritämme oikaista sen keulan. Keulaa pitäisi rakastella kunnolla ja pitkään, mutta pojat tekevät siinä pikapanoja, Saapunki sanaili.Mäkivalmentajalla on selvä näkemys, mikä on nyt tärkein korjausliike: pitää rauhoittua ja hengittää syvään. Saapunki luottaa vakaasti, että esimerkiksi Herola löytää vielä menestysjyvän.– Tämä ei ollut sitä, mitä odotimme, mutta tiedämme, että homma lähtee aukeamaan. Meillä on periaate, että jos ei tänä viikonloppuna, sitten ensi viikonloppuna. Jos ei silloin, sitten vaikka helmikuussa. Mutta kyllä se sieltä tulee.