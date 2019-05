Yhdistetty

Janne Ahonen mukaan yhdistetyn maajoukkueeseen – vastuualueena välineet

Yhdistetyn A-maajoukkue:

Päävalmentaja Petter Kukkonen

Herola Ilkka, Puijon Hiihtoseura

Hirvonen Eero, Jyväskylän Hiihtoseura

Mutru Leevi, Lahden Hiihtoseura

Mäkiaho Arttu, Kainuun Hiihtoseura

Nuorten maajoukkue:

Nuorten valmentaja Antti Kuisma

Kettunen Atte, Jyväskylän Hiihtoseura

Karhumaa Waltteri, Ounasvaaran Hiihtoseura

Karhumaa Wille, Ounasvaaran Hiihtoseura

Niittykoski Otto, Ylistaron Kilpa-Veljet

Pääkkönen Jesse, Puijon Hiihtoseura

Reponen Perttu, Kiteen Urheilijat

Ähtävä Rasmus, Lahden Hiihtoseura

PM-ryhmä (3+5):

Valmentajat Jouni Kaitainen ja Juha Viholainen

Koivisto Pinja, Alahärmän Kisa

Oinas Annamaija, Taivalkosken Kuohu

Thors Alva, Vörå If

Happonen Herman, Puijon Hiihtoseura

Heiskanen Timi, Ounasvaaran Hiihtoseura

Kankaanpää Samuli, Jyväskylän Hiihtoseura

Lankinen Jarkko, Tampereen Pyrintö

Tietäväinen Arsi, Kiteen Urheilijat

Hopeasompa/yläkouluryhmä (6+6)

Valmentajat Jouni Kaitainen ja Juha Viholainen

Korhonen Minja, Siilinjärven Ponnistus

Laitinen Nonna, Lahden Hiihtoseura

Luoma Hertta, Alahärmän Kisa

Mattila Sofia, Jokilaakson Mäkiseura

Seppänen Elli, Alahärmän Kisa

Äikiä Julia, Jokilaakson Mäkiseura

Holopainen Valtteri, Siilinjärven Ponnistus

Keränen Eeli, Jyväskylän Hiihtoseura

Kilpeläinen Paavo, Paimion Urheilijat

Meriläinen Eelis, Jyväskylän Hiihtoseura

Siitonen Paulus, Jyväskylän Hiihtoseura

Tietäväinen Erno, Kiteen Urheilijat