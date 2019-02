Yhdistetty

Hirvonen ja Herola ilahduttivat yhdistetyn joukkuesprintissä Lahdessa – ”Ihan kohtuullinen lähtöpaikka”

Herola ilahtui, Hirvonen sätti hyppyjään

Mäkiaho onnistui, Mutru sukelsi