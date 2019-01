Yhdistetty

Yhdistetyn maajoukkueella on edelleen vaikeaa – vain Ilkka Herola sinnitteli cupin pisteille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oivallukset oikeilla palikoilla

Maailmancup, kilpailu 12/21 (HS118+10 km):