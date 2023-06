Maksaisitko näin huiman summan vesipullosta? Virolaispariskunnalta tyly arvio Monte Carlon turistikokemuksesta

IS selvitti, mitä palanen luksusta Monacon Monte Carlossa maksaa.

Monacon paahtava ja kostea helle ei hidasta turisteja, jotka vaeltavat hikisinä pitkin Monte Carlon mäkisiä katuja.

Matkailijat suuntaavat erityisesti Monte Carlon kasinon edustalle, jossa voi bongailla toinen toistaan prameampia luksusautoja ja astella sisään uhkapelien maailmaan.

Tämä luksuksen ruhtinaskunta on monille Ranskan Rivieraa kiertäville turisteille päiväretkikohde, sillä Monacon hinnat ovat huomattavasti korkeampia muihin kohteisiin verrattuna. Esimerkiksi kestosuosikki Nizzasta matkustaa junalla alle puolessa tunnissa Monacoon vain reilun neljän euron hintaan.

Erityisen miellyttävää junamatkaa ei kuitenkaan kannata odottaa, sillä lippuautomaattien jonot ovat pitkiä ja vaunut ahtautuneet tupaten täyteen ihmisiä.

Mitä siellä sitten maksaa? Selvitimme, mitä palanen luksusta kustantaa.

Puisto, josta avautuu näkymä Monte Carlon kasinolle.

Hotellit

Kesäkuussa Monte Carlon hotellien hinnat vaihtelevat 200-900 euron väliltä yhdeltä yöltä.

Maineikkaimmissa hotelleissa yön hinta menee yli 600 euron. Esimerkiksi yksi yö tunnetussa Monte Carlo Bay Hotel & Resort -hotellissa maksaa 800-1600 euroa kahden hengen huoneessa. Vieraiden käytössä ovat muun muassa uima-altaat, kasino ja golfkenttä.

Mikäli pelkästään hotellin ylelliseen lagoon-uima-allasalueen haluaa päästä kokemaan, on maksettava sesonkina heinäkuussa jopa 180 euroa.

Monte Carlo Bay -hotellissa järjestettiin lauantaina 17.6. tv-festivaalien jatkojuhlat kutsuvieraille.

Monte Carlo Bay -hotellin naisten vessasta löytyy peilipisteitä.

Budjettimatkailijoille löytyy kuitenkin edullisempia vaihtoehtoja etenkin muualta Monacosta.

Ruoka ja juoma

Novotel-hotellin huoneen jääkaapissa on vastassa mojova yllätys, kun vesipullo maksaa jopa 15 euroa. Monacon hanavesi on kuitenkin juotavaa.

Hotellihuoneen 15 euron vesipullo.

Allasbaarissa limsa maksaa 5,50 euroa ja Red Bull- tölkki 7 euroa. Viinilasi maksaa noin 8 euroa.

Ravintoloiden hinnoissa on laajasti hajontaa, Michelin-ravintoloista edullisempiin italialaisravintoloihin.

Edullisimmissa ravintoloissa saa pasta- tai pizza-annoksen noin 15-25 euron hintaan.

Etenkin Monte Carlon rantaravintolat ovat pullollaan turisteja. Yhdessä ravintolassa viinilasi maksaa alkaen 12 euroa, olut 9 euroa, cappuccino 5 euroa ja lasi appelsiinimehua 8 euroa. La Note Bleue -nimisessä rantaravintolassa salaatit maksavat noin 24 euroa ja pääruoat noin 25-38 euroa.

Kasinon ravintolan cocktaileista joutuu pulittamaan noin parikymppiä.

Osa valitsee kaikista budjettiystävällisimmän vaihtoehdon eli nauttii kaupan salaattiannoksen puistossa. Monte Carlossa on muutamia marketteja ja pieniä turistipuoteja, mutta kaupat ja liikkeet ovat pääosin kiinni sunnuntaisin.

Kokemukset

Mikäli rannalta haluaa oman rantatuolin, maksaa se yhdeltä henkilöltä 30 euroa. Tuolipaikat ovat siitä huolimatta kovassa suosiossa.

Monte Carlon ranta-alue.

Monen turistin listalla on päästä näkemään legendaarinen kasino. Maksutta pääsee aulaan, jossa monet piipahtavatkin vain ottamassa kuvia. Sisäänpääsy pelihuoneisiin on 18 euroa. Pelihuoneisiin on pukukoodi: sisään ei ole asiaa lyhyissä housuissa, urheiluvaatteissa, varvassandaaleissa tai hihattomissa paidoissa.

Luksusautoja Monte Carlon kasinon edessä.

Monacossa on luksusta rakastavalle rutkasti shoppailumahdollisuuksia. Lukuisat merkkivaate- ja autoliikkeet saavat ihmiset pysähtymään ihastelemaan ikkunoiden takaa.

Rolls-Royce-liike.

Ferrari-liike.

”Kaksi yötä todellakin tarpeeksi”

Virolaispariskunta Taimar Grossthal ja Liis Lokk viettävät lomallaan kaksi päivää Monacossa. Ruhtinaskunta ei ole tehnyt heihin suurta vaikutusta. He jopa odottavat pääsevänsä jatkamaan matkaa.

– Saint-Raphaël ja Saint-Tropez olivat parempia, Grossthal toteaa ytimekkäästi.

– Täällä on niin paljon ihmisiä ja paljon ylämäkiä, Lokk jatkaa.

Virolaispariskunta Grimaldi Forumin edustalla, jossa järjestetään Monte Carlon tv-festivaalit.

Parin mielestä hintataso on kohtuullinen Monte Carlon ytimen ulkopuolella. He ovat valinneet ravintolansa kauempaa.

He löysivät huoneiston, josta he maksoivat 116 euroa yöltä.

– Vietämme täällä kaksi yötä. Se on todellakin tarpeeksi, mies linjaa hymähtäen.

Pariskunta oli sunnuntaina kiertelemässä, kun he yllättäen huomasivat, että meneillään on Monte Carlon tv-festivaalit. Kaksikko pysähtyi fanialueelle seuraamaan faneja, jotka odottivat näkevänsä tähtien lipuvan punaiselle matolle.

– Yksi mies saapui punaiselle matolle, mutta emme tiedä kuka hän oli.

Näyttelijä John Goodman tervehti faneja Monte Carlon tv-festivaaleilla perjantaina 16. kesäkuuta.

Brittiläinen Alex on puolestaan saapunut Monte Carloon varta vasten autoja varten. Hän kertoo kuvaavansa luksusautoja All Cars Channel -nimiselle Youtube-kanavalleen, jolla on huimat 269 000 tilaajaa.

– Saavuin tänne autojen ja rannan takia. Olen ollut täällä useita kertoja kuvaamassa autoja, hän kertoo.

– Tänä vuonna autot eivät ole niin hienoja. Viime vuonna oli paljon parempaa.

Alex ei osaa valita, mikä on ollut tämän reissun hienoin auto.

– Vielä odotan jotain hyvin erityistä.