Lady Gaga katosi julkisuudesta – rikkoo nyt hiljaisuuden ja paljastaa syyn

Laulaja-lauluntekijä Lady Gaga ei ole viime aikoina pahemmin valokeilassa paistatellut.

Hän esiintyi viimeksi maaliskuussa Oscar-gaalassa esittäen kappaleensa Top Gun: Maverick -elokuvasta.

Sen jälkeen hän on viihtynyt melko syrjässä ja päivittänyt sosiaalista mediaansa normaalia harvemmin.

Tämä sai jotkut tähden fanit huolestumaan. Tai ainakin niin paljon, että laulaja katsoi parhaaksi julkaista Instagram-tilillään pienen ilmoitusluontoisen päivityksen.

Kaikki on hyvin, se kuuluu. On vain pitänyt kiireitä.

– Olen omistautunut luovuudelleni hyvin erityisellä ja yksityisellä tavalla. Kirjoitin ja tuotin musiikkia eräälle tärkeälle projektille ja valmistauduin kuukausitolkulla roolisuoritukseeni tulevassa Joker-elokuvassa.

Gaga kertoo myös tehneensä hyväntekeväisyystyötä ja työstänyt The Chromatica Ball -elokuvaa. Se on hänen taannoisen Chromatica Ball -kiertueeseensa pohjaava elokuva.

– Voin sanoa, että ensimmäistä kertaa vuosiin taiteen, musiikin ja muodin tekeminen on tuntunut näin mielekkäältä. En ehkä ole jakanut sitä niin paljon nettiin kuin ennen, mutta toivon että ymmärrätte, että tämä aika on ollut minulle itselleni, mielelleni ja sydämelleni hyvin parantavaa ja eheyttävää.

Gaga korostaa, ettei halua ehdoin tahdoin piileskellä faneiltaan.

– RAKASTAN fanejani, pikku monstereitani, valtavasti. Se ei tule muuttumaan. Kiitos, että haluatte kasvaa kanssani. Toivon, että tulette pitämään kaikesta siitä, mitä olen tänä aikana teitä varten luonut. Olkoon tämä pieni muistutus syvällisestä omistautumisestani taiteelle.

Lady Gaga (oik. Stefani Germanotta) näyttelee tulevassa Joker 2 -elokuvassa päähahmo Jokerin aisaparia Harley Quinnia. Jokerina nähdään vuonna 2019 ilmestyneen ykkösosan tapaan Joaquin Phoenix. Todd Phillipsin ohjauksen ensi-iltaa odotetaan ensi vuodeksi.

Elokuvan kuvaukset saatiin valmiiksi tämän vuoden huhtikuussa. Tuolloin Lady Gaga julkaisi tilillään kuvan itsestään roolimeikeissä ja kuittasi kuvaukset lyhyellä lauseella:

– Se on paketissa, hän kirjoitti.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 15 vuotta Gagan debyyttialbumi Famen ilmestymisestä. Siltä muistetaan erityisesti jättihitti Poker Face. Muita Gagan tunnettuja singlejä ovat Born This Way, Million Reasons, Judas ja Bradley Cooperin kanssa esitetty A Star is Born -elokuvan tunnuskappale Shallow.

Gaga ja Cooper näyttelivät myös A Star is Born -elokuvan pääosat. Hänet nähtiin myös vuonna 2021 ilmestyneen Martin Scorcesen ohjauksen House of Guccin yhdessä päärooleista.