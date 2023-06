Suosikkijuontaja ei lomaile paljoa, mutta yhden matkan hänkin ehtii tehdä.

Suosikkijuontaja Esko Eerikäinen nauttii kesästä, mutta kiirettä hänellä pitää silti.

Radiotöistään heinäkuun alkuun asti lomaileva Eerikäinen täyttää nyt kalenterinsa pitkälti festivaaleilla ja muilla tapahtumilla. Yhden suuremman lomamatkan hän on kuitenkin päättänyt pyhittää itselleen ja ennen kaikkea tyttärelleen.

– Ensi viikolla lähdetään tyttären kanssa kymmeneksi päiväksi Kreikkaan, tarkkaan ottaen Haniaan. Tytär jotenkin rakastaa Kreikkaa ja Kreikan saaristoa, joten mennään nyt sinne, Eerikäinen kertoo.

Kiireisestä aikataulustaan johtuen Eerikäinen tunnustaa, että vapaille vaihtaminen vaatii kesälläkin tietynlaisia toimenpiteitä. Hän kuvailee pitkälti eristäytyvänsä aina, kun tilaisuus tulee.

– Silloin kun on vapaata, niin sammutan puhelimen ja olen kotona, takapihalla nautiskelemassa. En ole kehenkään yhteydessä ja olen mahdollisimman epäsosiaalinen, Eerikäinen naureskelee.

Eerikäinen ja Hartlin polkaisivat Radio Nova Festivaalin käyntiin perjantaina.

Kesän mittaan Eerikäisen voi siis bongata juontolavoilta ja myöhemmin kuulla tuttuun tapaan radioaalloilla, mutta televisioruudussakin hänet nähdään pian.

Eerikäinen nimittäin nähdään syksyllä mukana Sinkkulaiva-ohjelman juontajana. Pesti on sinällään juontajalle tuttu, sillä hän oli mukana myös ohjelman alkuperäisversiossa vuosikymmen sitten.

Formaatin paluusta hän kertoo olevansa innoissaan ja paljastaa, että moni asia on muuttunut hänen näkemyksensä mukaan parempaan päin.

– Kyseessä on nimenomaan hyvän mielen ohjelma. Vuosikymmen sittenhän siinä oli vähän sellaista sähläilyä ja kaatuilua sun muuta, mutta nyt se on muuttunut erilaiseksi, Eerikäinen kertoo.

– Se on sellainen herttainen rakkauden laiva, jossa on erilaisia ihmiskohtaloita ja tarinoita. Siellä on tarkoituksena löytää joko elämän suuri rakkaus tai vaikka ystäviä.

Eerikäinen itsekin kertoo viettävänsä vielä onnellista sinkkukesää, mutta olevansa avoin, mikäli jotain rakkauselämää mullistavaa kohdalle sattuisikin.

– Olen avoin kaikelle ihanalle, mutta eihän tämä sinkkuus ole huono juttu ollenkaan!