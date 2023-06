Sami ja Satu Kapasella on molemmilla jo uudet kumppanit. Savon Sanomien mukaan Kapaset ovat jättäneet yhdessä avioerohakemuksen.

Ex-jääkiekkoilija Sami Kapanen ja Satu Kapanen ovat jättäneet avioerohakemuksen, uutisoi Savon Sanomat.

Pari kertoi erostaan jo joulukuussa, mutta nyt virallinen avioerohakemus on laitettu vireille.

Kapanen julkaisi keskiviikkona Instagram-tilillään kuvia, joissa hän viettää aikaa uuden naisen kanssa. Kuvien mukaan pari on ollut matkalla Etelä-Italiassa Sorrenton kaupungissa.

Pääset selaamaan kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

– Kuinka kaunis päivä onkaan ollut. Kyllä elämä on välillä herkkua, Kapanen kirjoittaa kuvatekstissä.

Satu Kapasen Facebook-profiilista selviää, että myös hänellä on uusi kumppani, joka on töissä puolustusvoimilla. Asiasta on uutisoinut ensimmäisenä Seiska.

Satu Kapanen myös kertoo, että on läheinen Samin uuden naisen kanssa. Hän kertoo, että on myös ex-kumppaninsa kanssa hyvissä väleissä.

– Tunnen hänet (julkaisun naisen) erittäin hyvin ja olemme todella hyvässä ystäväpiirissä porukalla, hän kommentoi Savon Sanomille.

Sami ja Satu Kapanen menivät naimisiin vuonna 2015. Sami Kapasella on aiemmasta suhteestaan neljä lasta, joista vanhin, Kasperi, pelasi ensimmäisen SM-liigaottelunsa 16-vuotiaana joulukuussa 2012. Toinen poika, Konsta, debytoi SM-liigassa KalPan riveissä kaudella 2021–2022.

Kasperi Kapanen pelaa nykyään NHL:ssä St. Louis Bluesissa.