Kohusta järkyttynyt Rammsteinin rumpali rikkoo hiljaisuuden – ”Till elää omassa kuplassaan”

Rammsteinin jäsenet ovat olleet pitkälti hiljaa kohussa, joka on kietoutunut erityisesti bändin laulajan Till Lindemannin ympärille.

Rammsteinin rumpali Christoph Schneider on surullinen vellovasta kohusta.

Metallibändi Rammsteinin rumpali Christoph Schneider ottaa bändiin ja erityisesti sen laulaja Till Lindemanniin liittyvään kohuun kantaa Instagram-profiilissaan.

Muut bändin jäsenet ovat henkilökohtaisesti olleet tilanteesta pitkälti hiljaa, ja ainoat yhteiset kannanotot on tehty bändin Twitter- ja Instagram-tileillä. Ensimmäisessä Twitter-päivityksessä väitteet kiistettiin jyrkästi, sen jälkeen Instagramissa bändi kertoi ottavansa väitteet vakavasti. Lindemann on Der Spiegelin mukaan myös itse kiistänyt väitteet.

– Rakkaat ihmiset, haluaisin jakaa henkilökohtaisia tunteitani ja ajatuksiani kanssanne. Viime viikkojen syytökset ovat ravistelleet bändiämme ja minua henkilönä. Teitä faneja ehdottomasti myös. Olen järkyttynyt asioista, joita on jaettu sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä laulajastamme, Schneider aloittaa pitkän tekstin saksaksi.

Rammstein esiintyi Helsingin Olympiastadionilla toukokuussa.

Schneider ei usko, että mitään laitonta, kuten tyrmäystippojen käyttämistä olisi tapahtunut yksityisjuhlissa. Schneider kertoo, ettei ole koskaan nähnyt mitään sellaista eikä ole koskaan kuullut sellaisia huhuja keneltäkään 100 hengen kokoiseen taustatiimiin kuuluvalta.

– Kaikki, mitä olen kuullut Tillin juhlista, ovat liittyneet aikuisten juhlimiseen keskenään. Silti juhlissa näyttää tapahtuneen asioita, jotka ovat ehkä lain silmissä ok, mutta eivät omasta mielestäni henkilökohtaisesti.

Schneider toteaa, että ilmeisesti Tillin juhlintaan on ”muodostunut rakenteita”, jotka ovat menneet rajojen ja muiden bändin jäsenten arvojen yli.

– On tärkeää, että erotatte Tillin juhlat bändin virallisista jatkojuhlista. Till on eristänyt itsensä viime vuosina muusta bändistä ja elää omassa kuplassaan.

Till Lindemannia on viime viikkojen ajan syytetty vakavista teoista, kuten pakottamisesta seksuaalisiin tekoihin.

Rumpali kertoo, että Till Lindemannilla on omat ystävänsä ja porukkansa, juhlansa ja projektinsa, ja tilanne on tehnyt Schneiderin surulliseksi. Hän kertoo uskovansa Tillin sanaan siinä, että hän on aina halunnut tarjota juhliinsa kutsumilleen ihmisille hauskanpitoa. Hän toteaa, että ilmeisesti se, mitä juhliin tulleet ihmiset ovat ajatelleet juhlista ovat eronneet paljon Tillin ajatuksista.

– Heidän lausuntojensa mukaan he ovat tunteneet olonsa epämukavaksi ja olleensa tilanteissa, joita he eivät enää itse voineet hallita. Olen pahoillani heidän puolestaan, ja tunnen myötätuntoa.

Schneider haluaa kuitenkin korostaa, että jokainen lavan takana oleva vieras voi poistua vapaasti, vaikka he joutuisivatkin hetken odottamaan turvahenkilökunnan saattamista.

– Kaikki pullot ovat sinetöityjä ja vieraiden nähtävillä, kun ne avataan tai he avaavat ne itse. Vettä ja välipaloja on saatavilla, samoin kuin turvahenkilöstöä ja sairaanhoitoa milloin tahansa.

Christoph Schneider kertoo, että Till Lindemann on eristänyt itsensä muusta bändistä ja elää omassa kuplassaan.

Schneider kertoo, että hänen esille tuomansa asiat ovat bändin standardeja yksityisbileiden suhteen, ja hän on pahoillaan siitä, että jotkut ovat kokeneet olonsa turvattomaksi. Hän mainitsee myös kohun aloittaneen irlantilaisnaisen, ja toteaa, että hän olisi ansainnut upean konsertin ja illan.

Hän lopettaa tekstinsä toteamalla, ettei halua julkisen kiistan ruokkivan ääripäitä.

– En missään nimessä halua uhrien syyllistämistä, sillä ihmisten täytyy uskaltaa puhua, kun jotain on tapahtunut. Toivon rauhallista ja tasapuolista asian käsittelyä, myös meidän bändimme sisällä, ja meidän kaikkien kuuden kesken. Me seisomme yhdessä, Schneider kirjoittaa allekirjoittaen tekstinsä ”teidän Christoph Schneiderinne”.

Rammsteinin Till Lindemann on ollut viikkojen ajan kohun keskiössä, kun sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä alkoi levitä konserteissa käyneiden naisten tarinoita, joiden mukaan heitä on kohdeltu epäasiallisesti.

Koko kohu alkoi, kun Liettuan Vilnan konsertissa ollut irlantilaisnainen väitti, että hänet olisi huumattu bändin jäsenten toimesta. Liettuan poliisi sittemmin kuulusteli naista, mutta tapauksesta ei aloitettu tutkintaa.

Irlantilaisnaisen kertomuksen jälkeen lukuisat naiset ovat joko omilla kasvoillaan tai nimettömänä kertoneet kokemuksiaan liittyen Till Lindemannin etko- ja jatkobileisiin ja konserttien ”nollariviin”, joihin on värvätty naisia.

Vakavimpien väitteiden mukaan Lindemann olisi harrastanut joidenkin naisten kanssa seksiä ilman näiden suostumusta.

Saksalaislehdet uutisoivat aiemmin, että Lindemannista aloitetaan Saksassa esitutkinta. Bild kirjoitti, että tutkittavana on kaksi tapausta. Lehden mukaan Lindemannia vastaan on alustavasti epäily Saksan rikoslain pykälän 177 mukaisesta seksuaalisesta pahoinpitelystä, seksuaalisesta pakottamisesta tai raiskauksesta.

Toinen tapaus tuotiin saksalaislehtien mukaan ilmi suoraan Berliinin poliisille ja toinen Berliinin osavaltion syyttäjänvirastolle.