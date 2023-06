Main ContentPlaceholder

Viihde

Janita Autio lähetti yhden viestin, ja pian hän jo kuvasi pääministeri Marinia – paljastaa nyt podcastissa turvautuneensa erityiseen taktiikkaan

Janita Autio on itseoppinut valokuvaaja, jolla on erityinen taito saada kuuluisuuksia kameransa eteen. Autio kertoo podcastissa, mikä on hänen menestyksensä salaisuus.

Janita Autio on tunnettu julkkisten valokuvaaja. Hän kertoo Aki Linnanahteen podcastissa, että omaa palavan innon ja ”draivin” ihmisten kuvaamiseen.