Yhdysvaltojen Suomen suurlähetystön The Fourth of July -kutsuilla parveili tunnettuja suomalaistähtiä.

Torstaina 15. kesäkuuta vietettiin Yhdysvaltojen Suomen suurlähetystössä maan itsenäisyyspäiväjuhlia.

The Fourth of July -juhlat järjestettiin pari viikkoa etukäteen, kuten suurlähetystössä on ollut perinteenä.

Paikalle oli kutsuttu runsas määrä korkea-arvoisia vieraita poliitikoista viihdemaailman tähtiin. Myös suomalaisia julkisuuden henkilöitä nähtiin paikalla useita.

Lähetystön pihan juhlateltassa päivää oli juhlistamassa iskelmätähti Frederik (oik. Ilkka Sysimetsä).

– Tämä on kolmas kerta, kun olen näissä juhlissa, hän kertoi.

– Tutustuin joskus aikanaan suurlähetystön henkilökuntaan. He pyysivät, että tarvitsisivat seuraa tänne. Olin naistenkuskaaja, hain hesarilta [Helsinginkadulta] naisia tänne juhlimaan. Sain sitten vikkelästi ”green cardin” tänne, hän selitti.

Iskelmätähti Frederik viihtyy kesät Suomessa, mutta viettää myös pitkiä aikoja kerrallaan Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltoihin laulajalla on tiivis suhde.

Frederik kertoo käyvänsä Yhdysvalloissa kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Hän mainitsee, että hänellä on siellä talo. Hänen tyttärensä myös asuu Floridassa West Palm Beachillä.

Kesät hän kuitenkin viettää kertomansa mukaan mielellään Suomessa.

– Mikään ei voita Suomen kesää, hän totesi.

Seuranaan Reetulla oli juhlissa 90-luvun hittibändi Mascarasta tuttu Sari ”Sakke” Wallenius. Heillä on yhteinen musiikkiprojekti, sillä he esiintyvät yhdessä heinäkuussa Kuhmoisissa järjestettävillä festivaaleilla.

Wallenius kertoo käyneensä suurlähetystön juhlissa aiemminkin.

– Olen ollut täällä aiemminkin opintojeni kautta, kun tein tänne harjoittelun, hän kertoi.

Mascara-yhtyeestä tunnetuksi tullut Sari Wallenius juttelemassa iskelmälaulaja Frederikin kanssa Yhdysvaltojen suurlähetystön juhlateltassa.

Juhlapaikan pihalla liikkui toinenkin tuttu hahmo. Koomikko Ismo Leikola jutteli vastaantulijoiden kanssa.

Stand up -komedioistaan tunnetun tähden vanha opiskelukaveri on törmännyt sattumalta Leikolaan.

– Ihan samanlainen ja hauska mies oli jo nuorena, opiskelukaveri vahvisti.

Leikola kertoo pitävänsä amerikkalaisesta ruoasta.

– Tuo barbeque-ruoka on todella hyvää, hän sanoi.

Koomikko Ismo Leikola kertoi olevansa ensimmäistä kertaa suurlähetystön itsenäisyyspäiväjuhlissa.

– Mutta enemmän on ruoka-aineita, joita voisi viedä Suomesta Yhdysvaltoihin. Esimerkiksi kermaviili, tai maitotuotteet muutenkin. Ja suikaloitua kanaa siellä ei saa, hän analysoi.

Leikola kertoo, että Suomen Top Gear -ohjelmaan osallistuminen on ollut viime aikojen mukavimpia projekteja.

– Se on ollut ainoa tv-ohjelma Suomessa, johon olen halunnut lähteä. En mihinkään Selviytyjiin halua mennä hyttysten syötäväksi. Top Gearissa sai vähän rällätä ja tehdä sellaista hauskaa, hän hehkutti.

Koomikolla on kertomansa mukaan paljon keikkoja tiedossa.

– Jatkossa en välttämättä ehdi olla Suomessa näin paljon, hän epäili.

Juhlahumun keskellä vastaan asteli myös valkoiseen paitaan ja tyylikkäisiin, tummiin housuihin pukeutunut tuttu tyylitietäjä, toimittaja Sami Sykkö, 53.

” On todella kupliva ja ihana tunnelma.

– Olen ollut täällä tosi monena vuonna. On todella kupliva ja ihana tunnelma. Tarjoilut olivat todella onnistuneet, pihvit oli juuri täydellisesti paistettu ja brownie-keksit olivat ihanan pehmeitä.

Toimittaja ja tyyliasiantuntija Sami Sykkö juhlistamassa Yhdysvaltojen suurlähetystön itsenäisyyspäiväjuhlaa kesäkuussa 2023.

Hän kertoi myös käyneensä kyseisissä juhlissa useampaan otteeseen. Tämän vuoden erikoisuudeksi hän nosti sotilaiden runsaan määrän aiempiin vuosiin verrattuna.

– Tosi paljon on näitä sotilaita, aikaisemmin en ole ainakaan huomannut, että olisi ollut näin runsaasti, hän kertoi.

Sykkö arvioi Yhdysvaltain suurlähettilään Douglas Hickeyn esiintyvän myös edukseen.

– Hän on mies paikallaan, hän on ollut näkyvä suurlähettiläs joihinkin edeltäjiinsä verrattuna. Hänen juhlapuheensa oli myös sopivan lyhyt ja hauska, Sykkö kehui.