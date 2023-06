Renny ja Johanna Harlin vierailevat Suomessa – perhe muuttaa täysin yllättäen toiselle mantereelle

Renny ja Johanna Harlin ovat muuttamassa. He kertovat IS:lle ensimmäisestä vauvavuodestaan ja tulevaisuuden haaveistaan.

Suomessa vierailevat Renny, 64, ja Johanna Harlin, 29, kohtaavat elämässään yllättäviä muutoksia. Ilta-Sanomat tapasi pariskunnan MTV:n Pöllölaaksossa. Mukana oli myös noin 11 kuukauden ikäinen Coco-vauva sekä Myy-koira.

Vastikään Miamista pois muuttaneet Renny ja Johanna valottavat viime aikaisia tapahtumia.

Coco täyttää kesällä vuoden.

Pariskunta kertoo, että olivat kolmisen viikkoa sitten Cannesin elokuvafestivaaleilla, jonka jälkeen heidän oli tarkoitus tulla Suomeen pidemmäksi aikaa kesänviettoon. Elokuvafestivaaleilla kuitenkin uusi elokuvaprojekti nytkähti vauhdilla eteenpäin.

– Kävi selväksi, että meidän pitää lähteä Uuteen-Seelantiin kuvaamaan elokuvaa. Luulimme, että meillä olisi aikaa muuttaa rauhassa. Sitten meillä olikin viisi päivää aikaa löytää talo, Renny selittää.

Nyt Renny ja Johanna perheineen muuttavatkin lyhyen Suomen-vierailun jälkeen koko loppuvuodeksi Uuteen-Seelantiin.

Suloinen Coco-vauva on Johannan ensimmäinen lapsi. Rennyllä on lisäksi aikuinen poika Luukas. Johanna kertoo haaveilleen lapsista pitkään. Ensimmäinen vauvavuosi on sujunut hyvin, vaikka molemmilla on pitänyt kiirettä elokuvien teossa.

Coco ja Myy-koira tulevat hyvin toimeen.

Rennyn yllätti se, kuinka vaikeaa onkaan olla erossa vauvasta. Cocoa ikävöidään välillä jopa öisin.

Lapselle opetetaan pienestä pitäen monipuolinen kielitaito. Johanna puhuu hänelle ruotsia, Renny suomea ja lastenhoitaja espanjaa. Lisäksi vanhemmat puhuvat ystävilleen englantia.

Renny ja Johanna vihjaavat, että haaveilevat pikkusiskosta tai -veljestä Cocolle.

– Oltaisiin pikku hiljaa valmiita, Johanna hymähtää.

– Ei kuitenkaan haluta ottaa paineita. Eihän näitä asioita voi aina itse päättää, Renny lisää.

Coco on hyvin luonteva kameran edessä.

Harlinit tekevät töitä päivittäin. Usein työ ja vapaa-aika sekoittuvatkin keskenään. Töitä voidaan tehdä välillä altaalla tai sängyssä. Rennyn mukaan tällä hetkellä on peräti kuusi elokuvaa yhtä aikaa työn alla.

Johanna ei pitänyt lainkaan äitiyslomaa, mutta vähensi töitä jaksamisensa mukaan. Hän toimii Rennyn elokuvissa tuottajana ja välillä myös näyttelijänä.

Myös Coco on päässyt sattumalta yhteen elokuvarooliin Megan Foxin kanssa. Pari oli käymässä tutun elokuvan kuvauksissa, kun yhtäkkiä tarvittiinkin vauvaa kameran eteen. Coco on kameran edessä hyvin luonteva.

Rennyn mukaan Cocosta ei kuitenkaan tarvitse tulla näyttelijää. Johanna lisää, että jos Coco itse haluaa, mutta häntä ei pusketa samalle alalle kuin vanhempansa.

Harlinit muuttavat yllättäen Uuteen-Seelantiin loppuvuodeksi.

Kerran viikossa Harlinit pitävät kahdenkeskeisen treffi-illan, jolla he pitävät parisuhteen romantiikkaa yllä.

– Siinä on romanttinen ja intiimi puoli, ettei anneta vaan arjen tulla pääasiaksi, Renny sanoo.

– Ja silloin meillä on myös ihan eri puheenaiheetkin. Ei puhuta silloin vauvasta tai työstä, vaan ihan omia juttujamme, Johanna lisää.

Arjen haasteena on se, etteivät he pysty ennustamaan kovin pitkälle, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Heidät on kutsuttu kolmiin eri häihin tänä vuonna. Alun perin he ilmoittivat osallistuvansa ja varasivat majoituksetkin valmiiksi.

– Nyt tiedämme, ettemme pääse osallistumaan yksiinkään häihin. Niin saattaa käydä, että merkkijuhlia jää väliin tämän ammatin takia.

Myy on päässyt mukaan moniin haastatteluihin.

The Harlins -sarjan kolmatta tuotantokautta kuvataan tällä hetkellä. Pariskunta on kuvannut sitä viime syksystä asti. Uudella kaudella tullaan näkemään aitoa vauva-arkea, töitä useassa eri maassa sekä muun muassa Cannesin elokuvafestivaalit. Uusi kausi alkaa syksyllä.

– Bratislavassa oli pari kuukautta pelkkiä yökuvauksia. Se oli rankinta aikaa molemmille, koska nähtiin todella vähän toisiamme, Renny kuvailee sarjassa nähtäviä tapahtumia.

Kesällä tulevat Cocon 1-vuotissyntymäpäivät tallentuvat myös sarjaan. Myös Rennyn Luukas-poika esiintyy uudella kaudella enemmän.

– Siinä mennään pintaa syvemmälle kuin aikaisemmin. Näytetään avoimesti, millaista meidän elämämme ja normaalit päivät oikeasti ovat, Renny jatkaa.