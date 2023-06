Kim Kardashianilla on pitkä vaatimuslista miesten suhteen – yksi asia sytyttää heti

Kim Kardashian luettelee pitkän listan kriteerejä, jotka tulevan kumppanin tulisi täyttää.

Kim Kardashianilla on "mieslista”.

Realitytähti Kim Kardashian, 42, paljastaa pitkän vaatimuslistansa tulevan kumppanin suhteen Hulun Kardashianit -ohjelmassa, kertoo Daily Mail.

Kardashian kutsuu listaansa ohjelmassa ”mieslistaksi”. Hän etsii listan puhelimestaan, ja alkaa luetella vaatimuksia kameralle.

– Suojelee minua, taistelee puolestani, hyvä hygienia, rauhallinen, ei äiti- tai isäongelmia, kärsivällinen, kannustava, aidosti iloinen puolestani ja menestyvä.

Hän myös tunnustaa, mikä sytyttää hänet kaikesta eniten.

– Hampaat on suurin sytyttäjä. Mitä suoremmat, sitä kiimaisemmaksi tulen, hän naurahtaa.

– Kunhan vitsailin... Mutta en vitsaile, hän lisää.

Hän jatkaa listaa luettelemalla:

– Spontaani, hauska, ystäväni ja perheeni rakastaa häntä, roolimalli lapsilleni, ei henkistä painolastia, minulla on tarpeeksi. Pidempi kuin minä, rakastaa treenata, motivoitunut, itsenäinen, ei takertuvainen ja hyvä maku.

– Mistä löydämme hänet? Kardashian pohtii.

Kim Kardashianin ex-mies on räppäri Kanye West, joka on pyörinyt viime aikoina useiden kohujen keskellä.

Lue lisää: Kim Kardashian avautuu harvinaisella tavalla Kanye Westin syöksykierteestä

Parilla on neljä yhteistä lasta. Kardashian haki avioeroa vuonna 2021. He menivät naimisiin Italiassa vuonna 2014.

Kardashian on yhdistetty eron jälkeen koomikko Pete Davidsoniin. He ehtivät olla yhdessä noin yhdeksän kuukauden ajan. Kaksikon suhde sai alkunsa, kun Kardashian vieraili Davidsonin luotsaamassa Saturday Night Live -ohjelmassa, jossa he vaihtoivat suudelman osana sketsiä. Parin uutisoitiin eronneen viime elokuussa.