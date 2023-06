Kiti Kokkonen oli lapsena mukana vanhempiensa töissä – julkaisi 40 vuoden takaisen kuvan kulissien takaa

Kiti Kokkosen lapsuuskuva on otettu lähes samassa paikassa, jossa Kokkonen nykyään työskentelee.

NÄYTTELIJÄ Kiti Kokkonen julkaisi Instagramissa hurmaavan kuvamuiston vuosien takaa. Kuvassa Kokkonen seisoo maireana Linnanmäen ulkoilmalavalla. Edustalla näkyy myös yleisöä.

– Äidin tai isän työjutuissa olin mukana ja lavalle on näköjään jo silloin täytynyt päästä, Kokkonen kertoo kuvatekstissä.

Kiti Kokkonen on ohjaaja Ere Kokkosen ja näyttelijä Titta Jokisen tytär.

– Tämäkin on yhdenlainen ympyrä, kun meidän Suomen Komediateatterin koti on Peacock-näyttämöllä, Linnanmäellä, hän jatkaa sydämen kera.

Kokkonen kertoo Instagramin tarinaosiossa, että kuva on yli 40 vuotta vanha. Hän kuvailee, että ympyrä on tavallaan sulkeutunut.

– Yli 40 vuotta sitten Linnanmäen ulkoilmalavalla ja nyt aikuisena päätyöni on Suomen komediateatterissa, jonka koti on Peacock-näyttämöllä, Linnanmäellä. Elämä on ihmeellistä! hän kirjoittaa tarinaosiossa.

Kommenttikenttä täyttyy ihasteluista.

– Ihan kuin olisi lavalla karvamadon naru. Ehkä se ajatus lähti jo silloin, joku kommentoi.

– Pikku Kiti haluaa saada oman osansa suosiosta, toinen ihailee.

KITI KOKKONEN nousi koko kansan tietoisuuteen voitettuaan Putouksen sketsihahmokilpailun vuonna 2018. Hän on esiintynyt useissa elokuvissa ja teatteriesityksissä. Hän toimii Suomen Komediateatterin taiteellisena johtajana.