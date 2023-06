Tuore aviopari hempeänä – Joel Harkimo julkaisi kuvan suoraan sängystä Janni Hussin kanssa

Janni Hussi ja Joel Harkimo menivät lauantaina 10. kesäkuuta naimisiin.

Radiojuontaja Janni Hussi ja Joel Harkimo menivät lauantaina 10. kesäkuuta naimisiin Helsingin Tuomiokirkossa.

Pari julkaisi hääpäivänään yhteiskuvan, joka keräsi valtavasti ihastelua.

Nyt Harkimo on julkaissut häiden jälkeisen, hempeän kuvan suoraan sängystä.

– Hääviikonloppu vietetty. Se meni liian nopeasti mutta onneksi nautin täysillä. Oli aivan mahtavat häät ja sitä on otettu kuinka paljon rakkaita ihmisiä on ympärillä. Etenkin vaimo. Oon kyllä varsinainen onnenpekka! Ollaan saatu ihan massiivinen määrä onnitteluja. Niin paljon että menisi loppukesä jos jokaiseen vastaisi. Jokainen on kuitenki luettu ja arvostamme jokaista suuresti. Kiitos, Harkimo kirjoittaa.

Kuvassa pari poseeraa kylpytakeissa sängyssä, ja heidän edessään on tarjottimelliset sushia.

Kommenttikentässä ihastellaan paria. Sydämiä päivitykseen ovat kommentoineet muun muassa juontaja Anni Ihamäki, tanssinopettaja ja Tanssii Tähtien Kanssa -tuomari Helena Ahti-Hallberg. Myös muut seuraajat onnittelevat avioparia.

– Muistakaa tahtoa toisenne aina, kaikissa elämän mutkissakin. Tahtokaa ja rakastakaa. Ja älkää menkö nukkumaan sanomatta toiselle että rakastaa. Lämpimät onnittelut vielä kerran, eräs kommentoi.

– Onnea ja rakkauden täyttämiä vuosia. Se on ihana tunne kun saa kaiken häähössötyksen pois, toinen toteaa.

– Mun suosikki pari edelleen, yksi ihastelee.

– On ilmeisesti ottanut hääyö voimille, kun lavetilliset susheja molemmilla. Onnea onnea, toinen vitsailee sydänhymiöin.

Janni Hussi viestitti aikaisemmin lyhyesti Ilta-Sanomille häiden jälkeisiä tunnelmia.

– Kyllähän siinä se kokonaisuus oli parasta, kun oli kaikki tärkeät ihmiset ympärillä, Hussi kertoi.

SUNNUNTAINA myös Joel Harkimon Leena-äiti julkaisi Instagram-tilillään hääjuhlasta otetun kuvan. Otoksessa ylpeä äiti poseeraa Joelin ja Leo Harkimon kanssa. Leo on Leena ja Harry ”Hjallis” Harkimon nuorempi poika. Leena-äiti paljasti myös Leon tärkeän roolin veljensä häissä.

– Onnellisena parhaassa seurassa! Niin rakkaat, tuore ukkomies ja bestman, Leena Harkimo kirjoitti.

Hussin ja Harkimon hääjuhlaa vietettiin merellisissä maisemissa, Helsingin Etelärannan edustalla lepäävässä Valkosaaressa. Pienessä saaressa seisoo kaunis vuonna 1900 rakennettu huvila, jossa toimii tätä nykyä tapahtumapaikkana tunnettu ravintola NJK.