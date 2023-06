Jurassic Park sai ensi-iltansa 30 vuotta sitten. Elokuvan toinen lapsitähti Ariana Richards hauskuutti faneja vastikään TikTokissa näyttelemällä tunnetun kohtauksen uudelleen.

Ysärilasten suosikki, pelottavan elävän oloiset Tyrannosaurus Rexit ja Velociraptorit valkokankaille tuonut Jurassic Park sai ensi-iltansa syyskuun kolmas päivä 30 vuotta sitten.

Steven Spielbergin Jurassic Park oli yksi 1990-luvun suosituimmista elokuvista. Kuvassa Ariana Richards, Sam Neill ja Joe Mazzello.

Steven Spielbergin ohjaamassa elokuvassa syrjäiselle saarelle dinosaurusteemapuiston perustanut miljonääri kutsuu ryhmän tieteilijöitä tutustumaan luomukseensa. Testikierros muuttuu hurjaksi seikkailuksi elämästä ja kuolemasta, kun turvatoimet pettävät ja dinosaurukset pääsevät vapaiksi.

Jurassic Park -elokuvaa tähdittivät Sam Neill, Laura Dern ja tuolloin lapset Ariana Richards ja Joseph Mazzello.

Vuoden 1993 jättisuosittua elokuvaa tähditti Sam Neillin, Jeff Goldblumin ja Laura Dernin lisäksi myös kaksi lasta, Ariana Richards ja Joseph ”Joe” Mazzello.

Elokuvassa lapset, Lexi (Richards) ja Tim (Mazzello), pakenevat dinosaurusten teräviä hampaita ja yrittävät selviytyä muiden mukana.

Joe Mazzello esiintyi Jurassic Park -elokuvassa Tim-poikana.

Richards on julkaissut Instagram-profiilissaan pitkin vuotta elokuvan juhlavuotta ylistäviä kuvia ja videoita. Eräässä hän poseeraa Mazzellon kanssa. Tunnistaisitko lapsitähdet 30 vuoden jälkeen?

– Arvatkaa, kehen törmäsin tällä viikolla? Oli uskomatonta nähdä sinut kaikkien näiden vuosien jälkeen, Richards kirjoitti Instagram-päivityksessään, joka on tehty maaliskuussa.

Richards hauskuutti vastikään Jurassic Parkin faneja TikTokissa, kun hän esiintyi virallisen Jurassic World -TikTok-tilin videolla. Humoristisessa pätkässä Richards näyttelee 30 vuoden takaisen kohtauksen uudelleen.

Videoon on liitetty alkuperäinen kohtaus vuodelta 1993, ja Richards esiintyy viereisellä videolla valkoisen taustan edessä. Richardsilla on käsissään lusikka, jonka päällä on pala hyytelöä.

Elokuvassa lapset uskovat päässeensä verenhimoisia dinosauruksia karkuun, jolloin he löytävät teemapuiston keittiön. Lexi ja Tim maistelevat herkkuja, kunnes Lexi huomaa lusikassa olevan jäätelön hyllyvän uhkaavasti jonkun askelten tahtiin.

Lyhyellä TikTok-videolla Richards matkii aidon kohtauksen vieressä lapsuuden ilmeitään ja yrittää näyttää kauhistuneelta, aivan kuin raptori olisi lähestymässä häntä.

– 30 vuotta kestänyt duetto, saatetekstissä kirjoitetaan.

Ariana Richards on Jurassic Parkin jälkeen keskittynyt taiteen tekemiseen.

Fanit heräsivät kommenttikentässä siihen, että yksi heidän lapsuuden lempielokuvistaan totta tosiaan täyttää jo kolmekymmentä vuotta.

– Mitä ihmettä, eihän. Kyllä se vain on, eräs fani pohtii kommenteissa.

– Näin elokuvan VHS-kasetilta vuonna 1994, kun olin viisivuotias. Pidin kovasti elokuvasta, toinen kertoo.

– 30 vuotta on pitkä aika, yksi fani pohti.

– Äitini odotti minua, kun he menivät katsomaan elokuvan. He näkivät lopputeksteissä nimen Ariana ja pitivät siitä niin paljon, että nimesivät myös minut Arianaksi, toinen fani kertoo.

Ariana Richards ei ole näytellyt paljoakaanJurassic Park -elokuvan ja sen vuoden 1997 jatko-osan Jurassic Park – Kadonnut maailma jälkeen, joitakin tv-sarjoja ja elokuvia lukuun ottamatta. Hän on Mirrorin mukaan keskittynyt taiteen tekemiseen.

Joe Mazzello on nähty dinosauruselokuvien jälkeen lukuisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa.

Joe Mazzello sen sijaan nähtiin muun muassa vuoden 2018 elokuvassa Bohemian Rhapsody. Mazzello näytteli elokuvassa brittibändi Queenin basistia John Deaconia. Hän on elokuvan lisäksi näytellyt lukuisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa.