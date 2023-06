Konsta Hietanen julkaisi hellyyttävän otoksen hääpäivänsä kunniaksi – poseeraa Aami-vaimon kanssa herkässä yhteiskuvassa

Kristallihäitään juhliva pariskunta muistelee yhä kiitollisena 15 vuoden takaista avioitumistaan.

Muusikko-näyttelijä Konsta Hietanen, 38, juhli 15. hääpäiväänsä Aami-vaimonsa kanssa.

Hietanen lisäsi hääpäivänsä kunniaksi Instagramin Tarinat-osioon kuvia häistään.

– Oltiin nuoria, mutta varmoja, hän kirjoitti morsiusparin hääkuvan yhteydessä.

Hietanen avasi myös viidentoista vuoden takaisten häiden luonnetta ja kertoi juhlan olleen perinteikäs.

– Meillä oli hyvin perinteiset, suomalaiset kesähäät, jotka valmistuivat itse tekemällä yhteisvoimin, hän kirjoitti.

Häät olivat ikimuistoiset ja onnistuneet niin hyvin, että hääpari on vieläkin kiitollinen järjestelyihin osallistuneille.

– Olemme edelleen todella kiitollisia monelle ystävälle ja perheillemme, Hietanen kiittelee päivityksessään.

Kristallihäiden kunniaksi Hietaset jakoivat rakkaudentäyteisen yhteiskuvan.

Kommenttikenttään tulvi onnitteluja ”murkkuikäisen” hääpäivän johdosta.

– Tonneittain onnea hääpäivänä, yksi seuraaja onnitteli.

– Onnittelut murkkuikäiselle liitollenne ja hyvää hääpäivää! Ootte kyllä niin ihkuja, eräs kirjoitti.

Pari meni naimisiin vuonna 2008. He tapasivat toisensa nuorina, Konsta oli 18- ja Aami 15-vuotias. Parin yhteinen taival on kestänyt jo yli 20 vuotta ja nykyään heillä on viisi yhteistä lasta.

IS kertoi viime vuonna, että Aami oli Konstan hyvän ystävän pikkusisko, minkä vuoksi he salasivat suhteen pitkään.

– Toimivan parisuhteen salaisuus on meillä ollut ehdottomasti avoin keskustelu – ja aivan kaikesta, Aami kertoi Anna-lehden haastattelussa viime vuonna.

Hietanen nousi julkisuuteen jo lapsena, kun hän voitti takavuosina suositun Tenavatähti-laulukilpailun. Hän näytteli myös Poika ja Ilves -elokuvan pääroolissa.

Myöhemmin Hietanen on tullut tunnetuksi laulajana, näyttelijänä sekä Veikkausliiga-tason jalkapalloilijana. Hän on esiintynyt myös Tähdet Tähdet -ohjelmassa.