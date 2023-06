Tapahtumatuottaja saksalaislehdelle: Rammsteinin lavan alla on Lindemannille tarkoitettu ”suck box”

Uusia tietoja tihkuu Rammsteinin lavarakenteiden alla olevasta tilasta, jossa Lindemannin on väitetty tapaavan muun muassa nollarivistä värvättyjä naisia.

Rammstein-yhtyeen kanssa konserteissa yhteistyötä tehnyt tapahtumatuottaja kertoo saksalaiselle Die Welt -lehdelle, että hänen yrityksessään tiedettiin, miten keikoilla olleita naisia välitettiin laulusolisti Till Lindemannille.

Riggingwerk-tapahtumayrityksen toimitusjohtaja Aeneas Hohenadl kertoo lehdelle, että asia oli alalla ”julkinen salaisuus”.

Hänen mukaansa yrityksen henkilökunta tiesi, että lavan alla oli ”suck box” eli tila, johon naisia vietiin tapaamaan Lindemannia seksuaalista kanssakäymistä varten.

Hohenadl kuvaili lavan alla olevaa ”suck boxia” samantapaisesti kuin ensimmäisenä Lindemannia vastaan syytöksiä julkisesti esittänyt irlantilaisnainen.

Tapahtumatuottajan mukaan myös turvallisuushenkilökunta kierteli keikoilla etsimässä nuoria naisia Lindemannin luokse vietäviksi.

Aiemmin on kerrottu, että Rammsteinin ”casting-johtaja” Alena Makeeva olisi etsinyt naisia somesta ja keikkojen ”nollarivistä”, joka oli esiintymislavan edessä oleva, rajattu ja valikoiduille naisille tarkoitettu alue.

Makeevan on kerrottu myös pyörittäneen WhatsApp-sovelluksessa viestiketjua, jossa on etsitty nuoria naisia Rammsteinin konserttien ennakko- ja jälkijuhliin.

Saksalaislehdistössä on aiemmin ihmetelty lavarakenteissa olevan, noin kaksi metriä leveän ja korkean, mustan laatikkorakennelman tarkoitusta. Bild-lehden mukaan kyseessä on ikkunaton tila, jonne Lindemannin on kerrottu menneen pitäessään lyhyttä taukoa kesken konserttiesityksen.

Rammsteinin Olympiastadionin konsertti Helsingissä oli tupaten täynnä yleisöä toukokuussa 2023.

Lindemannista poliisille ilmoituksen tehnyt irlantilaisnainen aikoo valittaa Liettuan poliisin päätöksestä olla aloittamatta poliisitutkintaa Lindemannin väitetystä epäasiallisesta käytöksestä Vilnan konsertin yhteydessä.

– Esitin kirjallisen vastalauseeni asiasta ja pyysin myös pääsyä poliisin dokumentteihin. Olen totaalisen ärsyyntynyt Liettuan poliisin toimista, hän kertoo Welt-lehden mukaan.

Aiemmin kesäkuussa uutisoitiin, että metalliyhtyeen keulahahmo Lindemanniin kohdistuneista syytöksistä ei aloiteta tutkintaa Liettuassa. Poliisiviran­omaisen mukaan Lindemannia vastaan ei ollut riittävästi todisteita.

Rammstein joutui kohun keskelle, kun irlantilaisnainen väitti yhtyeen jäsenten kohdelleen häntä epäasiallisesti Vilnan keikan jatkojuhlissa toukokuussa. Nainen epäili bändin jäsenten huumanneen hänet.

Tämän jälkeen useat naiset toivat saksalaismediassa esille samansuuntaisia kokemuksia. Syytökset ovat olleet rajuja ja niihin lukeutui muun muassa väitteitä seksuaalisiin tekoihin pakottamisesta.

Väitteet epäasiallisesta käytöksestä ovat kohdistuneet pääasiassa Lindemanniin.

Weltin mukaan saksalais-liettualainen asianajaja Mindaugas Jacinevičius on sanonut, ettei ole kuitenkaan poissuljettua, etteikö tutkintaa voitaisi vielä aloittaa.

– Liettuan viranomainen voisi mahdollisesti jatkaa tutkintaa, jos esimerkiksi muut todistajat antaisivat tarkkoja tietoja tapahtumista ja mediapaine lisääntyisi, hän sanoo.

Lindemann ja Rammstein ovat toistuvasti kieltäneet kaikki syytökset. Laulajaa edustava huippulakifirma Schertz & Bergmmann on antanut tapauksesta myös lausunnon, jonka mukaan kaikki syytökset ovat poikkeuksetta paikkansa pitämättömiä.

– Aiomme ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin kaikkia vastaan, jotka ovat esittäneet tämäntyyppisiä syytöksiä, lakifirma viestitti.