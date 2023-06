Mark Levengood teilaa suhdeväitteet: ei olekaan rakastunut 30 vuotta nuorempaan malliin

Mark Levengood, 58, ja Filip Lamprecht, 26, ovatkin vain ystäviä.

Ruotsin tunnetuin suomalainen Mark Levengood ei olekaan ”rakastunut ensi silmäyksellä” 30 vuotta nuorempaan malliin ja Tanssii tähtien kanssa -voittajaan Filip Lamprechtiin.

Tai on, mutta ei ”sillä” tavalla.

– Taitaa tulla kireä seuraava illallinen Kristin Kaspersenin kanssa – tai lehtien mukaanhan minun pitäisi kutsua häntä ”anopiksi”, Levengood veistelee Instagram-tilillään viitaten Lamprechtin äitiin, tunnettuun tv-juontajaan.

– Totuushan on se, että Filip on oikein mukava, ja on ollut hauskaa tehdä (antiikkiohjelmaa) Bytt är bytt hänen kanssaan. Olemme täydellisiä sähläreitä, mutta saimme sentään kerättyä 250 000 kruunua Unicefille, hän jatkaa.

Levengood ja Lamprecht nähtiin antiikkiohjelman päätösjaksossa sunnuntaina Ruotsin TV4-kanavalla. Jakson juontaja kertoi, että kaksikko oli tutustunut tv-ohjelman kuvauksissa.

– Se oli rakkautta ensi silmäyksellä, Levengood letkautti, ja tämä lause lähti elämään julkisuudessa omaa elämäänsä.

Myös väitetty ”heila” Lamprecht kommentoi Levengoodin päivitykseen suhdemylläkkää – niin ikään huumorilla:

– Aika luovaa meininkiä! Mutta olipa hauskaa tehdä ohjelmaa kanssasi, hali!

Mark Levengood erosi pitkäaikaisesta puolisostaan, kirjailija Jonas Gardellista, 59, alkuvuodesta. 37 vuotta yhdessä ollut ja vuonna 2001 naimisiin mennyt pariskunta ilmoitti uutisen Instagramissa.

Pari on toistaiseksi elänyt asumuserossa, eikä ainakaan tiettävästi ole vielä hakenut avioeroa.

– Ei, ei, rakkaus ei ole loppunut. Vielä en tiedä, palaammeko yhteen. Jos päädymme eroamaan, minun on mahdotonta ajatella, että pyrkisimme mihinkään muuhun kuin tulemaan läheisiksi ystäviksi. Meillähän on lapset ja kaikki, Levengood kertoi toukokuussa Anna-lehden haastattelussa.

Levengoodilla ja Gardellilla on kaksi lasta, poika ja tyttö.