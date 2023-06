Cyndi Lauper paljastaa totuuden megahitistään – ”Olin surkea”

Hittikappaleen alkuperäiset sanat eivät sopineet Cindy Lauperille.

Laulaja Cyndi Lauper ei heti innostunut Girls Just Want to Have Fun -hittikappaleestaan. Lauper kertoo The Hollywood Reporterin haastattelussa kappaleen olleen ensin hänen mielestään kuolettavan tylsä.

Syynä oli kappaleen alkuperäiset sanat, jotka olivat Robert Hazardin käsialaa.

– Se ei vain ollut oikeanlainen kappale minulle. Lauloin hänen versionsa, olin surkea, Lauper kertoo.

Laulajan mukaan miehisestä näkökulmasta kirjoitettu kappale kertoi alunperin siitä, miten onnekkaita miehet olivat, kun tytöt halusivat pitää hauskaa.

– Se ei olisi toiminut minulle, koska olen nainen, en mies. Se olisi ollut ongelma.

Laulaja päätti kuitenkin kääntää kappaleen sopimaan enemmän omaan persoonaansa. Siitä syntyi vuonna 1983 julkaistu hittikappale, jota kuunnellaan vielä tänäkin päivänä.

Cyndi Lauper puhuu muun muassa LGBTQ-oikeuksien puolesta.

Kuuluisa kappale oli osa She’s So Unusual -levyä, joka oli valtava menestys. Sitä myytiin yli 16 miljoonaa kappaletta.

Albumi toi Lauperille parhaan uuden tulokkaan Grammy-palkinnon. Hänestä tuli myös ensimmäinen naisartisti, jonka samalta albumilta oli neljä singleä top 5 -singlelistalla.

Lauper tunnetaan Girls Just Want to Have Fun -kappaleen lisäksi muun muassa Time After Time- ja True Colors -hittikappaleista.

Lauper on ollut mukana perustamassa True Colors järjestöä vuonna 2007. Nykyisin järjestö toimii nimellä True Colors United. Järjestö tukee LGBTQ-ihmisten ja erityisesti nuorten oikeuksia.