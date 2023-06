Avengers-tähti julkaisi herkän kuvan näyttelijävaimostaan – seuraajilta sataa kehuja

Mark Ruffalo on ollut vaimona kanssa yhdessä yli 20 vuotta.

Näyttelijä Mark Ruffalo juhlistaa sosiaalisessa mediassa tärkeää merkkipäivää. Näyttelijä julkaisi hääpäivänä otetun kuvan pitkäaikaisen vaimonsa näyttelijä Sunrise Coigneyn kanssa.

– Onnelliset 23 vuotta, ystäväni, kumppanini, rakastajani, Ruffalo kirjoittaa Instagramissa kuvan yhteydessä.

Julkaisussaan näyttelijä ylistää vaimoaan kauniin sanoin.

– Kaikki kaunis elämässämme tulee sinusta. Sinä pidät tämän junan raiteillaan. Ihailen sinua ja rakastan sinua.

Kaunis nostalginen kuva on herättänyt ihastusta Ruffalon seuraajissa. Koomikko Amy Schumer on kommentoinut kuvaan liekki-emojeilla. Näyttelijä Josh Gad puolestaan on kommentoinut lukuisilla sydämillä.

– Tuo tapa millä hän (Coigney) katsoo sinua, ajattelin, että minun täytyy nähdä tuo elokuva. Sitten tajusin, että se on oikeasti vaimosi. Kaikista paras rakkaustarina tapahtuu todellisuudessa, eräs kommentoi.

Lukuisat muut seuraajat ovat kehuneet kuvaa sekä onnitelleet avioparia. Useampi myös ihastelee, kuinka kuvasta välittyy rakkaus ja välittäminen.

Mark Ruffalo ja Sunrise Coigney vuonna 2022.

Pitkään naimisissa ollut pariskunta tapasi toisensa People-lehden mukaan Los Angelesissa 1998. Häitä pari juhli vuonna 2000.

Ruffalolla ja Coigneylla on kolme lasta. Poika Keen sekä tyttäret Bella Noche ja Odette.

Ruffalo tunnetaan parhaiten Avengers-elokuvista, joissa hän on näytellyt Bruce Banneria eli Hulkia.