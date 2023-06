Kuningatar Camillan poikkeuksellinen käytös jakoi mielipiteet – haastaa vanhaa etikettiä

Kuningatar Camilla edusti asussa, jota voidaan kuvata kuninkaalliselle poikkeukselliseksi.

Britannian kuningatar Camilla, 75, emännöi sunnuntaina kirjallisuustapahtumaa. Lukuharrastuksestaan tunnetun kuningattaren asu ja käytös päätyivät heti brittilehdistön otsikoihin.

Camilla saapui paikalle huomiota herättävässä asussa: hän oli pukeutunut moderniin, siniseen haalariasuun.

75-vuotiaan Camillan asu kiinnitti brittien ja median huomion.

Esimerkiksi Hello Magazine kuvailee Camillan tyyliä moderniksi, ottaen huomioon että kyseessä on hovin seniorijäsen. Huomiota on herättänyt erityisesti haalarin leveä halkio.

Muun muassa brittitabloidi Daily Mailin mukaan Camillan asu on jakanut mielipiteitä.

– Nykyisin voit kyllä käyttää haalaria missä vain, mutta kysymys kuuluukin, onko se viisasta, Daily Mailin toimittaja kirjoittaa.

Hello-lehden mukaan asun on suunnitellut tunnettu muotivaikuttaja Anna Valentine. Camilla on lehden mukaan nähty Valentinen suunnittelemassa haalariasussa kahdesti aiemminkin.

– Kuinka monta haalaria Camillalla onkaan vaatekaapissaan? Hellon toimittaja pohtii.

Hellon mukaan Camillan tiedetään pitävän väljistä ja mukavista asuista, joten siinä mielessä haalariasu ei ole niin yllättävä valinta.

Brittimedian mukaan näyttelijä Judi Dench on yksi Camillan ystävistä.

BrittiLEHTI Mirror kertoo artikkelissaan, kuinka sään vuoksi myöhässä tapahtumaan saapunut Camilla tervehti ystäviään poikkeuksellisella tavalla. Ystävät yrittivät kumartaa tai niiata kuningattarelle, mutta tämä rikkoikin protokollaa ja tervehti heitä poskisuudelmilla.

Yksi Camillan lämpimästi tervehtimistä ystävistä oli brittiläinen tähtinäyttelijä Judi Dench, 88, joka muistetaan Suomessa erityisesti M:n roolista Bond-elokuvissa.

Mirror arvioi Camillan käytöstä kiusalliseksi, sillä hovin jäsenten julkista käytöstä sääntelee tiukka etiketti. Erityisesti kuningattareen ja kuninkaaseen liittyvät perinteet ulottuvat kauas historiaan.

Myös kehonkielen asiantuntija Judi James kuvailee Daily Expressille tilannetta kiusalliseksi. Jamesin mukaan etiketti määrää tervehtimisrituaaleista tarkkaan juuri sen takia, että vastaavat molemmille osapuolille epämukavat tilanteet vältettäisiin.

James arvelee, että Camilla haluaisi käyttäytyä ystäviensä seurassa samalla tavalla kuin ennen kuningattaren roolia.

– Kuningattarena hänen on päätettävä päivitetäänkö näitä rituaaleja vai ei, James sanoo.